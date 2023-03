Λύγισε στο τρίτο σετ του... θρίλερ η Σάκκαρη (vids)

Έπειτα από ένα συναρπαστικό ματς διάρκειας 3 ωρών και 4 λεπτών, η 22χρονη Καναδή (Νο.31) λύγισε τη Μαρία (Νο.10) με 5-7, 6-3, 6-4 και πέτυχε την πρώτη νίκη της επί τενίστριας του Top 10 μετά από τον περασμένο Αύγουστο. Πέρασε, έτσι, στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης (WTA 1000), όπου θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ανχελίνα Καλίνινα και τη Σοφία Κένιν.

Τρία ματς έχουν παίξει Αντρεέσκου και Σάκκαρη και τα τρία έχουν κριθεί στο καθοριστικό σετ και, μάλιστα, σε άκρως... δραματικές αναμετρήσεις. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Μπιάνκα να χαμογελάσει, καθώς εμφανίστηκε ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και δεν... λιγοψύχησε όταν η Μαρία έκανε την τελική της αντεπίθεση και φάνηκε ικανή για την ανατροπή.

Η Σάκκαρη, από την άλλη, ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα, όμως τα λάθη της αυξήθηκαν στο δεύτερο σετ και άφησε το μομέντουμ να περάσει στην πλευρά της Αντρεέσκου. Πάλεψε όταν έμεινε πίσω με 4-1 στο τρίτο και μπόρεσε να πάρει το ένα μπρέικ πίσω, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που είχε στο 5-4 και τελικά παραδόθηκε στην αντίπαλό της.

Η αλήθεια είναι ότι «προδόθηκε» σε κάποιες δύσκολες στιγμές από το πρώτο σερβίς της (είχε 58% ευστοχία), ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και τα αβίαστα λάθη της (54 έναντι 31), μεταξύ των οποίων ήταν και 6 double faults.

Το καλό για τη Μαρία είναι ότι ούτε πέρυσι είχε πάει πέρα από τον δεύτερο γύρο και δεν θα χάσει βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Υπάρχει, πάντως, κίνδυνος να βγει εκτός Top 10.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Μαρία φάνηκε να ελέγχει τον ρυθμό στο πρώτο σετ και παρότι έχασε το αρχικό της προβάδισμα με μπρέικ (το 4-3 έγινε 4-4), «έσπασε» ξανά την αντίπαλό της στο 5-5 και βρέθηκε να σερβίρει για το πρώτο σετ. Η Αντρεέσκου είχε μπρέικ πόιντ, όμως με τρεις πόντους στη σειρά η Σάκκαρη έκλεισε το πρώτο σετ μετά από 63 λεπτά.

Η νικήτρια του US Open 2019 πίεσε στο δεύτερο σετ και όχι μόνο κατάφερε να πάρει προβάδισμα με 3-1, αλλά απείλησε ξανά και στο έκτο γκέιμ. Η Μαρία κατάφερε να μείνει όρθια, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο μαραθώνιο έβδομο γκέιμ και τελικά η Αντρεέσκου έφερε το ματς στα ίσα.

Η τενίστρια από το Οντάριο μπήκε πιο δυνατά και στο τρίτο, με συνέπεια να κάνει το 4-1 με δύο μπρέικ. Η Μαρία έκανε την ύστατη προσπάθεια να ξαναμπεί στο ματς και πήρε δύο γκέιμ στη σειρά, ωστόσο όλα τελικά κρίθηκαν όταν η Μπιάνκα πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 5-4.

Εκεί το θρίλερ συνεχίστηκε, με τη Μαρία να επιστρέφει από το 40-15 και να έχει μπρέικ πόιντ, όμως η Αντρεέσκου πήρε τρεις σερί πόντους και έκλεισε τον αγώνα στο τρίτο ματς πόιντ της. Πλέον προηγείται στο head to head με 2-1.

Η Μαρία στρέφει το βλέμμα τώρα στο Billie Jean King Cup (13-15/4), όπου θα ενισχύσει την εθνική, ενώ ο επόμενος σταθμός της στο tour είναι η Στουτγκάρδη (17/4), αν και δεν είναι ακόμα 100% βέβαιη η συμμετοχή της.

Εκτός έμεινε και μια ακόμα παίκτρια του Top 10, η ανέτοιμη Ονς Ζαμπέρ (Νο.4), που έχασε με 6-2, 6-2 από τη Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο.54). Η 22χρονη Ρωσίδα θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα Φρεχ-Αντρέεβα.

