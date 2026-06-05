Απαγορεύτηκαν από τη FIFA οι... βουβουζέλες στα γήπεδα του Mundial!

Οι φίλαθλοι που σκοπεύουν να μεταφέρουν την... ατμόσφαιρα των κερκίδων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει να αφήσουν τις βουβουζέλες στο σπίτι τους,

Συγκεκριμένα, η FIFA απαγόρευσε τη χρήση τους στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, μέσω του επίσημου κώδικα συμπεριφοράς των σταδίων.

Οι βουβουζέλες, τα χαρακτηριστικά πλαστικά πνευστά όργανα με τον μακρύ σωλήνα, αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο των ποδοσφαιρικών αγώνων στη Νότια Αφρική και έγιναν παγκοσμίως γνωστές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010.

Παρά τη δημοτικότητά τους, έχουν δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του συνεχούς μονότονου ήχου που παράγουν, ο οποίος συχνά παρομοιάζεται με βουητό σμήνους μελισσών.

Μαζί με τις βουβουζέλες, η FIFA απαγόρευσε επίσης τις σφυρίχτρες, τις αεροκόρνες και κάθε άλλη συσκευή παραγωγής υπερβολικά δυνατού θορύβου σε όλα τα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.