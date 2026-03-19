Χλιαρές αποδοκιμασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το 0-2 της Τσέλιε

Η ΑΕΚ δεν έχει μπει καλά στην ρεβάνς με την Τσέλιε και βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2 από τους Σλοβένους που αρχίζουν και πιστεύουν στην ανατροπή-πρόκριση!

Η «Ένωση» δεν... πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ημίχρονο βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2 και τα τέρματα των Ιοσιφόφ στο 13΄ και Βάνσας στο 44΄.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να εμφανιστούν με καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο μέρος για να μειώσουν στο σκορ και να διατηρήσουν το ευρύ προβάδισμα του 4-0 από το πρώτο ματς.

Με την λήξη του πρώτου μέρος μερίδα φίλων της ΑΕΚ που βρίσκονται στο γήπεδο αποδοκίμασαν την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών κατά την αποχώρηση τους για τα αποδυτήρια.