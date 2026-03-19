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Χλιαρές αποδοκιμασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το 0-2 της Τσέλιε

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ δεν έχει μπει καλά στην ρεβάνς με την Τσέλιε και βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2 από τους Σλοβένους που αρχίζουν και πιστεύουν στην ανατροπή-πρόκριση!

Η «Ένωση» δεν... πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ημίχρονο βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2 και τα τέρματα των Ιοσιφόφ στο 13΄ και Βάνσας στο 44΄.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να εμφανιστούν με καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο μέρος για να μειώσουν στο σκορ και να διατηρήσουν το ευρύ προβάδισμα του 4-0 από το πρώτο ματς.

Με την λήξη του πρώτου μέρος μερίδα φίλων της ΑΕΚ που βρίσκονται στο γήπεδο αποδοκίμασαν την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών κατά την αποχώρηση τους για τα αποδυτήρια.

Χλιαρές αποδοκιμασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το 0-2 της Τσέλιε