Τέιλορ: «Θέλω να είμαι δίκαιος, έχει γίνει εξαιρετική διαχείριση από τον Λουτσέσκου»

Ατάκες με νόημα από τον Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος σε συνέντευξή του στην πατρίδα του αποθέωσε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει κάνει εξαιρετική διαχείριση του ρόστερ, παρά το εξοντωτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ.

Το τελευταίο διάστημα έχει μπει πιο ενεργά στο κάδρο του ΠΑΟΚ. Δεδομένα δεν έχει βρει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής και γι΄αυτό οι ατάκες του αναφορικά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκρεγκ Τέιλορ: «για να είμαι δίκαιος έχει γίνει πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή αλλά και από εμάς τους παίκτες», μιλώντας για το εξαντλητικό πρόγραμμα των ασπρόμαυρων αλλά και τις επιλογές του προπονητή του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο σκωτσέζικο διαδικτυακό κανάλι Premier Sports και στην εκπομπή Scottish Football Social Club, ο Γκρεγκ Τέιλορ:

Για την «τρελή» ποδοσφαιρική σεζόν στην Σκωτία και το πως την ζει από μακριά ο Τέιλορ, είπε: «Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν σαν να μια... σύνοψη της σεζόν. Φέτος είναι σαν να βλέπεις ένα πρωτάθλημα που δεν ξέρεις τι μπορεί να ακολουθήσει από την μια αγωνιστική στην άλλη. Είναι όντως μια... τρελή σεζόν».

Για το πως βιώνει την πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ και για την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα: «Είμαστε σε καλό δρόμο. Βρισκόμαστε στον τελικό του Κυπέλλου που θα γίνει στα τέλη του Απριλίου και είμαστε δυο βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Την Κυριακή παίξαμε με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και το ντέρμπι έληξε ισόπαλο 0-0. Είμαστε σε καλό δρόμο και αγωνιστικά. Στο πρωτάθλημα έχουμε μπροστά μας τα πλέι οφ, όπου θα παίξουμε οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας, εντός και εκτός έδρας. Έχουμε μπροστά μας ένα συναρπαστικό τέλος στην σεζόν».

Για το πως είναι η προσαρμογή του: «Πιστεύω ότι πλέον είμαι πολύ καλά. Έχω παίξει λίγο περισσότερο το τελευταίο διάστημα, ο προπονητής κάνει αλλαγές και χρησιμοποιεί αρκετούς παίκτες. Αυτό που ισχύει είναι πως στον ΠΑΟΚ φέτος όλοι μπορούν να πουν ότι έχουν συμβάλλει προς την επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Για να είμαι δίκαιος έχει γίνει πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή αλλά και από εμάς τους παίκτες. Είχαμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως συνέβη και στην Σέλτικ το ίδιο. Δουλέψαμε πολύ και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο».

Για την ελληνική κουλτούρα, το αγαπημένο του φαγητό και αν έχει μάθει ελληνικά: «Όχι, δεν έχω καταφέρει να μάθω ελληνικά. Είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα. Γνωρίζω μόνο τα βασικά, δηλαδή "καλημέρα", "γεια σου", τι κάνεις;". Αυτό που με έχει βοηθήσει πολύ στην Θεσσαλονίκη είναι ότι οι περισσότεροι μιλάνε αγγλικά και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τυχερός με αυτον τον τρόπο. Επίσης, ο προπονητής σε όλες τις αναφορές του για τις τακτικές ή στις προπονήσεις και όχι μόνο, αναφέρεται μόνο στα αγγλικά σε όλους, οπότε και σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, αισθάνομαι τυχερός.

Η ελληνική κουζίνα είναι καταπληκτική. Είμαι τυχερός που εδώ είναι όλα τόσο φρέσκα. Στα αρτοποιεία, στα κρεοπωλεία, παντού. Ξέρω ότι όλα αυτά μπορώ να τα βρω και στην Σκωτία αλλά η ποιότητα των προϊόντων εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Στην Θεσσαλονίκη βρήκα την αγάπη μου για την μαγειρική. Είναι μια καινούργια αγάπη αυτή που έχω βρει εδώ για την μαγειρική».

Για τα συνεχόμενα ταξίδια με τον ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι το μισό πρωτάθλημα διεξάγεται στην Αθήνα! Έτσι πετάμε πολύ συχνά για τα παιχνίδια εκτός έδρας, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έχουμε παίξει ας πουμε στην Λιβαδειά που ειναι μια μικρή πόλη, όπου έπρεπε να πάρουμε το αεροπλάνο για την Αθήνα και μετά από εκεί περίπου τρεις ώρες με το λεωφορείο για να φτάσουμε. Αυτό το παιχνίδι εκεί ήταν ένα πολιτισμικό σοκ για μένα! Ευτυχώς δεν θα παίξουμε ξανά εκεί φέτος, αφού στα πλέι οφ θα παίξουμε μόνο στην Αθήνα τα τρία εκτός έδρας παιχνίδια».

Για τα πλέι οφ στην Ελλάδα: «Συνεχίζεις με τους ίδιους βαθμούς που μάζεψες στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια. Την περσινή σεζόν στο τέλος της κανονικής σεζόν ήταν 9-10 πόντους μπροστά και ήταν μια απογοητευτική σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Φέτος είμαστε κοντά, μόλις δυο βαθμούς από την πρώτη θέση, ενώ έχουμε και τον τελικό Κυπέλλου. Είμαι ενθουσιασμένος για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν».