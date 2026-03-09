Τέλος ο Χαραλάμπους από τη Στεάουα Βουκουρεστίου

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Στεάουα Βουκουρεστίου αποτελεί ο Ηλίας Χαραλάμπους.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια, ο Ηλίας Χαραλάμπους απολύθηκε από τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Φέτος η ομάδα δεν τα πάει καλά και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, με τη διοίκηση να αποφασίζει να απομακρύνει τον Κύπριο τεχνικό, ο οποίος κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ Ρουμανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν είναι πλέον προπονητής της FCSB από σήμερα.

Ο Κύπριος τεχνικός αποχωρεί από τον σύλλογό μας μετά από θητεία σχεδόν τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ Ρουμανίας.

Επίσης, οι Κόκκινοι και οι Μπλε πέτυχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά κύπελλα αυτή την περίοδο, έχοντας καταφέρει να φτάσουν στην ημιτελική φάση του UEFA Europa League τη σεζόν 2024-2025, αντίστοιχα στην βασική φάση της ίδιας αγωνιστικής της τρέχουσας σεζόν.

Ο σύλλογος μας ευχαριστεί τον Ηλία για την προσφορά του και του εύχεται πολλές επιτυχίες στο μέλλον!