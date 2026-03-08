Κριτική Παναθηναϊκού: Κορυφαίος ο Κυριακόπουλος, ανεβασμένος ο Ερνάντεθ, «θηρίο» ο Τετέι

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-4 τον Λεβαδειακό και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Μεγάλο ματς ο Κυριακόπουλος, δίνει λύσεις ο Ερνάντεθ, σημείο αναφοράς ο Τετέι.

Αλμπάν Λαφόν: Πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση και γενικά είχε θετική απόδοση, δίχως να φέρει ευθύνη στο γκολ του Λεβαδειακού.

Τιν Γεντβάι: Καλή η εικόνα του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έβαλε μια κομβική προβολή σε καλή φάση του Λεβαδειακού στο πρώτο ημίχρονο και γενικά δεν ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα.

Χάβι Ερνάντεθ: Πολύ καλός ο Ισπανός, ο οποίος μάλιστα δεν διστάζει να δοκιμάσει το πόδι του όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Ταλαιπώρησε με τις προωθήσεις του την αντίπαλη άμυνα και για δεύτερη σερί αγωνιστική πέτυχε γκολ, σχεδόν από το ίδιο σημείο.

Γιώργος Κάτρης: Θετικός και ο Έλληνας στόπερ, που κέρδισε μονομαχίες και συμμετείχε στο build-up του Παναθηναϊκού από πίσω.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Σπουδαίο ματς από τον «πράσινο» αριστερό μπακ, με κερδισμένες μονομαχίες στα μετόπισθεν αλλά και καλές ενέργειες στην επίθεση, στην προσπάθεια να φτιάξει φάσεις για τους συμπαίκτες του. Πέτυχε μάλιστα και ένα πολύ όμορφο γκολ, «σφραγίζοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Στα ανασταλτικά του καθήκοντα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ επιθετικά είχε ανεβάσματα, αλλά δεν προσέφερε πολλά.

Σωτήρης Κοντούρης: Ξεκίνησε βασικός στην μεσαία γραμμή και έδειξε θετική εικόνα, κερδίζοντας μονομαχίες και βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε και να σκοράρει.

Τάσος Μπακασέτας: Μπορεί να μην φάνηκε τόσο πολύ στο ματς, όμως κατάφερε να σκοράρει με ωραία εκτέλεση πέναλτι και να παίξει κομβικό ρόλο στη νίκη του «Τριφυλλιού».

Βισέντε Ταμπόρδα: Ο Αργεντινός έχει βρει τον τρόπο να είναι... μέσα σε κάθε γκολ του Παναθηναϊκού, μοιράζοντας την ασίστ για το 0-1 του Ερνάντεθ. Γενικά ήταν και πάλι πολύ δραστήριος και προσπάθησε να δημιουργήσει φάσεις για τους συμπαίκτες του.

Ανάς Ζαρουρί: Δεν ξεχώρισε ο Μαροκινός εξτρέμ, που είχε διάθεση και ενέργεια, αλλά δεν του βγήκαν όσα θα ήθελε στον αγωνιστικό χώρο.

Ανδρέας Τετέι: Έδωσε πάρα πολλές μάχες, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα και από δική του κεφαλιά προήλθε η φάση του 0-1, αν και ο Λοντίγκιν τον σταμάτησε εντυπωσιακά. «Έγραψε» και την ασίστ στον Κοντούρη, από την επιμονή και το κλέψιμό του, ενώ κέρδισε και το πέναλτι από το οποίο σκόραρε ο Μπακασέτας.

Μούσα Σισοκό: Θετικός στα λεπτά που έπαιξε, δίχως να φανεί πολύ.

Σαντίνο Αντίνο: Δραστήριος ο Αργεντινός, δίχως όμως να φανεί πολύ στο ματς.

Φακούντο Πελίστρι: Έτρεξε πολύ ο Ουρουγουανός στο διάστημα που έπαιξε, βγάζοντας μάλιστα και ασίστ στο 1-3 του Κυριακόπουλου.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, ενώ δέχτηκε και μια αχρείαστη κίτρινη κάρτα.

Άνταμ Τσέριν: Έπαιξε για λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.