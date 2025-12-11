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ΟΑΚΑ - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 5
6η αγωνιστική League Phase Europa League
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
0 0
<% getScoreHome(1379330) %> <% getScoreAway(1379330) %>
FC Viktoria Plzeň
FC VIKTORIA PLZEŇ
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Διαιτητης
  • Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)
  • Αντρέ Ναρσίζο (VAR - Πορτογαλία)
  • Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (AVAR - Πορτογαλία)
Βοηθοι
  • Νέλσον Περέιρα (Πορτογαλία)
  • Πέδρο Μάρτινς (Πορτογαλία)
Τεταρτος
  • Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογαλία)
Κιτρινες καρτες
  • 54' Τουμπά
  • 56' Τζούρισιτς
  • 84' Ζαρουρί
Κιτρινες καρτες
  • 12' Γεμέλκα
  • 64' Βίγκελε
  • 79' Ντουέ
Κοκκινες καρτες
  • 32' Γεμέλκα

Live: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

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