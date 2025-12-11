Live: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

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6η αγωνιστική League Phase Europa League
6η αγωνιστική League Phase Europa League
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
0 0
<% getScoreHome(1379330) %> <% getScoreAway(1379330) %>
FC VIKTORIA PLZEŇ
Διαιτητης
- Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)
- Αντρέ Ναρσίζο (VAR - Πορτογαλία)
- Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (AVAR - Πορτογαλία)
Βοηθοι
- Νέλσον Περέιρα (Πορτογαλία)
- Πέδρο Μάρτινς (Πορτογαλία)
Τεταρτος
- Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογαλία)
Κιτρινες καρτες
- 54' Τουμπά
- 56' Τζούρισιτς
- 84' Ζαρουρί
Κιτρινες καρτες
- 12' Γεμέλκα
- 64' Βίγκελε
- 79' Ντουέ
Κοκκινες καρτες
- 32' Γεμέλκα