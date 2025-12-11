Παίζοντας για 60’ με αριθμητική υπεροχή, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πέταξαν ευκαιρία πρόκρισης (0-0) απέναντι στην Πλζεν επιβεβαιώνοντας πως είναι λίγοι για το επίπεδο που ονειρεύονται οι πράσινοι.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Παναθηναϊκός απόψε στο ΟΑΚΑ. Παίζοντας για 60’ με αριθμητική υπεροχή, οι παίκτες του τριφυλλιού πέταξαν στα σκουπίδια την προοπτική πρόκρισης (0-0) απέναντι στην Πλζεν επιβεβαιώνοντας πως είναι λίγοι για το επίπεδο που ονειρεύονται οι πράσινοι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επανέφερε ως σχηματισμό του Παναθηναϊκού το 3-4-2-1 με τους Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, τον Καλάμπρια δεξιά ως φουλ μπακ και τον Ζαρουρί στον αντίστοιχο ρόλο από αριστερά, τον Σιώπη με τον Τσιριβέγια κεντρικούς μέσους, τον Τετέ δεξιά και τον Τζούρισιτς αριστερά, να πλαισιώνουν τον Πάντοβιτς που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Οι Τσέχοι από την πλευρά τους παρατάχθηκαν με 3-5-2 και την αυτοπεποίθηση της ομάδας που δεν έχει γνωρίσει την ήττα, προσπαθώντας να πιέσει ψηλά το τριφύλλι και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της με επιθετική προσέγγιση.

Στο 6ο λεπτό χρειάστηκε η παρέμβαση του Πάλμερ-Μπράουν προ του Γελένκα για να αποσοβήσει τυχόν προβλήματα στην εστία του Λαφόν, με τον Παναθηναϊκό να αντιδρά τρία λεπτά αργότερα όταν ο Τετέ μπήκε στην περιοχή από πλάγια δεξιά και έβγαλε σέντρα, με τους Τσέχους αμυντικούς να απομακρύνουν τον κίνδυνο και να παραχωρούν κόρνερ.

Στο 17’ η Πλζεν απείλησε ξανά με τον Ινγκασον να παραχωρεί κόρνερ έχοντας σωστή αντίδραση σε γύρισμα από δεξιά, ενώ η ατομική ενέργεια του Μέμιτς στο 19’ πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Οι πράσινοι βελτίωναν την εικόνα τους όσο περνούσε η ώρα, απείλησαν με τον Τζούρισιτς στο 24’ και στο 29’ ο Καλάμπρια κόπηκε από τον Γεμέλκα πριν βγει τετ α τετ.

Ομως ο Τσέχος αμυντικός δεν είχε σωστή αντίδραση απέναντι στον Τετέ τρία λεπτά αργότερα και ανέτρεψε τον Τετέ, έχοντας ήδη μία κίτρινη κάρτα. Ετσι ο διαιτητής τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη στο 32’ με συνέπεια να αλλάξουν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα.

Εννέα λεπτά μετά ο προπονητής της Πλζεν έκανε δύο αλλαγές και τροποποίησε το σχηματισμό της ομάδας του σε 4-4-1. Στο 45’ ο Καλάμπρια έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά αλλά η κεφαλιά του Πάντοβιτς πήγε πάνω στον τερματοφύλακα.

Οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα των ημιχρόνων ισόπαλες χωρίς σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 57’ μετά από σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά και πλασέ του Τετέ που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Αμέσως μετά ο Μπενίτεθ έκανε δύο αλλαγές προσώπων (Τσέριν αντί Σιώπη και Μπακασέτας αντί Τουμπά), τροποποιώντας το σχηματισμό του τριφυλλιού σε 4-2-3-1 (58’).

Στο 62’ ο Καλάμπρια έκανε υπέροχη ενέργεια από δεξιά αλλά κανείς δεν σούταρε με τη μία και το σουτ που ακολούθησε από τον Τσιριβέγια πέρασε άουτ.

Το ίδιο συνέβη και με το σουτ του Ζαρουρί στο 68’ με τον Παναθηναϊκό να έχει κλείσει την Πλζεν στην περιοχή της, αναζητώντας το χρυσό γκολ.

Στο 75’ επιστρατεύτηκε από τον Μπενίτεθ ο Σφιντέρσκι αλλά οι πράσινοι είχαν μεν τον απόλυτο έλεγχο μέσω της κατοχής της μπάλας όχι όμως και τις υποσχόμενες ευκαιρίες απέναντι στην μαζική άμυνα των Τσέχων που έκαναν και τις ανάλογες καθυστερήσεις σε κάθε ευκαιρία.

Στο 89’ ο Μπακασκέτας έπιασε δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι, σε μία φάση που ο Σφιντέρσκι βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα αντιπάλου, φάση που ελέγχθηκε από τον VAR για πέναλτι αλλά δεν δόθηκε παράβαση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-2-1): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ινγκασον, Τουμπά (58’ Μπακασέτας), Καλάμπρια, Σιώπης (58’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς (75’ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι / 3-5-2): Βίγκελε, Γεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Μέμιτς, Λάντρα (66’ Σπάσιλ), Τσερφ, Βαλέντα (74’ Ζελίκοβιτς), Βισίνσκι (41’ Μάκοβιτς), Άντου (41’ Σουαρέ), Ντουροσίνμι (74’ Βύντρα).

