Θα πάρει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ ο Παναθηναϊκός; Προγράμματα και ισοβαθμίες για όλους!

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΣΕΦ, υποχώρησε στο 16-14 και πλέον... τρέχει για το Top-6 και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ. Θα τα καταφέρει; Διαβάστε αναλυτικά τα προγράμματα και τις βαθμολογίες των ομάδων που βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ με τους «πράσινους».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν βρήκε στο ντέρμπι το διπλό που θα της έδινε... οξυγόνο και πλέον πηγαίνει για μια τελική ευθεία που δεν χωρούν λάθη. Στα οκτώ ματς που μένουν ο Παναθηναϊκός Aktor έχει μπροστά του μόνο... τελικούς και ψάχνει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες για να πάρει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ και να αποφύγει τις «περιπέτειες» των Play-in.

Αν υποθέσουμε πως η Φενέρμπαχτσε (22-7), η Βαλένθια (20-10, ο Ολυμπιακός (19-10) και η Ρεάλ Μαδρίτης (19-11) είναι οι ομάδες που «κλείδωσαν» ή «κλειδώνουν» το πλεονέκτημα έδρας, τότε από την 5η μέχρι την 11η θέση γίνεται... μάχη για όλα τα εισιτήρια: το 5ο και το 6ο που οδηγούν απευθείας στα πλέι οφ, το 7ο και το 8ο που είναι τα «καλά» των Play-in, αλλά και το 9ο και το 10ο που εξασφαλίζουν την παρουσία στην postseason μέσω του πιο δύσκολου δρόμου.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ (17-11 με δύο ματς λιγότερα), η Ζαλγκίρις Κάουνας (17-13), ο Ερυθρός Αστέρας (17-13), η Μπαρτσελόνα (17-13), η Μονακό (16-14) και η Ντουμπάι (15-14 με ματς λιγότερο) είναι οι ομάδες που ανήκουν στο... ίδιο γκρουπ με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν (16-14).

Έτσι, συγκεντρώσαμε τα προγράμματα των επτά ομάδων αυτό του «κλαμπ», όπως και το τι ισχύει στις μέχρι τώρα ισοβαθμίες. Επιγραμματικά και προτού ακολουθήσει μεγαλύτερη ανάλυση:

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, που «χρωστάει» δύο παιχνίδια, έχει «μαζεμένες» ήττες και... σύννεφα γύρω από το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ από εδώ και πέρα θα αγωνίζεται στη Σόφια.

Η Ζαλγκίρις μπορεί να είναι η ομάδα που θα «ρυθμίσει» το Top-6, καθώς βρίσκεται σε καλή περίοδο και θα δώσει πέντε εντός έδρας ματς μέχρι το φινάλε της regular season.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο και μοιάζει να «λυγίζει» σε συνθήκες πίεσης, χάνοντας παιχνίδια που είχε «κυκλώσει».

Η Μπαρτσελόνα διανύει μια μη αποτελεσματική περίοδο, μετράει διαδοχικές ήττες και ετοιμάζεται για πρόγραμμα - φωτιά στις ερχόμενες αγωνιστικές.

Η Μονακό έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ομάδων αυτού του γκρουπ και το... μυαλό όλων είναι στραμμένο στα οικονομικά ζητήματα που πλήττουν τον σύλλογο.

Η Ντουμπάι είχε βρει ρυθμό, ερχόταν με... φόρα για μια θέση στην πρώτη δεκάδα, όμως έχασε τον «παράγοντα έδρα» και θα δίνει πλέον τα ματς της στο Σαράγεβο.

Ας τα δούμε όλα αναλυτικά...

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (17-11)

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει δύο ματς λιγότερα, καθώς εκκρεμούν οι αναμετρήσεις με την Παρί και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επίσης, ως γνωστόν, η Χάποελ από εδώ και πέρα θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στη Σόφια, χάνοντας επί της ουσίας το «κομμάτι έδρα». Θυμίζουμε πως πριν από τη νίκη επί της Αρμάνι (92-86), οι «κόκκινοι» του Τελ Αβίβ μετρούσαν πέντε σερί ήττες στην Euroleague, δημιουργώντας... εσωτερικούς τριγμούς. Μάλιστα, το μέλλον του Έλληνα προπονητή στην ισραηλινή ομάδα θεωρείται αμφίβολο, καθώς υπάρχουν έντονοι «κλυδωνισμοί» εντός των αποδυτηρίων.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, η Χάποελ έχει ίσως το πιο... ζόρικο βουνό για να ανέβει, καθώς στις επόμενες 10 αγωνιστικές θα αντιμετωπίσει εκτός τις Μπαρτσελόνα - Μονακό και εντός τους «αιώνιους» και τη Φενέρμπαχτσε. Όμως, το γεγονός πως της μένουν 10 ματς, έναντι οκτώ των υπολοίπων είναι κάτι που -σε αυτή τη φάση- τη βοηθάει.

Το πρόγραμμα: Παρί (αναβολή), Μακάμπι Τελ Αβίβ (αναβολή), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βίρτους Μπολόνια (εντός), Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός), Μπασκόνια (εκτός), Παναθηναϊκός Aktor (εντός), Φενέρμπαχτσε (εντός), Ολυμπιακός (εντός), Μονακό (εκτός).

Οι ισοβαθμίες: Ζαλγκίρις 0-2, Ερυθρός Αστέρας 1-1 (Ερυθρός Αστέρας), Μπαρτσελόνα 1-0, Μονακό 1-0, Παναθηναϊκός Aktor 0-1, Ντουμπάι 2-0.

ΖΑΛΓΚΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (17-13)

Η λιθουανική ομάδα πήρε δυο σπουδαίες νίκες στη "Zalgirio Arena" απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82) και τον Ολυμπιακό (99-94), όμως δεν κατάφερε να βρει ένα... τεράστιο διπλό στη "Roig Arena" (91-87 η Βαλένθια), που θα άλλαζε πλήρως τις ισορροπίες. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του Τόμας Μασιούλις δείχνει να βρίσκεται σε θέση ισχύος για το Top-6, το οποίο θα... περάσει από το Κάουνας.

Στα οκτώ ματς που μένουν η Ζαλγκίρις θα έχει πέντε εντός έδρας αναμετρήσεις με Ρεάλ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Ντουμπάι και Παρί. Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, πως αν η «παρέα» του Σιλβέν Φρανσίσκο κάνει το απόλυτο στην «καυτή» έδρα της, τότε θα θέσει γερή υποψηφιότητα για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ.

Το πρόγραμμα: Παναθηναϊκός Aktor (εκτός), Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπάγερν Μονάχου (εντός), Φενέρμπαχτσε (εκτός), Μπαρτσελόνα (εντός), Ντουμπάι (εντός), Παρτιζάν (εκτός), Παρί (εντός).

Οι ισοβαθμίες: Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0, Ερυθρός Αστέρας 1-1 (Ζαλγκίρις), Μπαρτσελόνα 1-0, Μονακό 2-0, Παναθηναϊκός Aktor 0-1, Ντουμπάι 0-1.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (17-13)

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πρέπει να κοιτάξουν τον... καθρέφτη τους και να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Άλλωστε, πριν από λίγες ώρες ο Σάσα Ομπράντοβιτς υπογράμμισε πως η ομάδα του «καταρρέει» σε καθεστώς πίεσης. Κι αυτό γιατί τον τελευταίο μήνα ο Ερυθρός Αστέρας έχει -μεταξύ άλλων- δύο πολύ επιζήμιες εντός έδρας ήττες από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (82-83) και τη Μπάγερν Μονάχου (80-85).

Τα... κανονάκια μοιάζουν να τελειώνουν για τους Σέρβους, που το προσεχές διάστημα καλούνται να παίξουν στο "Telekom Center" με το «τριφύλλι», αλλά και τρία ματς επί ισπανικού εδάφους, κόντρα στις Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Παράλληλα, τα εντός έδρας παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα: «μάχη» με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, σερβικό ντέρμπι ειδικών συνθηκών με την Παρτιζάν και συνάντηση με το... ασύλληπτο τέμπο της Παρί.

Το πρόγραμμα: Φενέρμπαχτσε (εντός), Παναθηναϊκός Aktor (εκτός), Μπασκόνια (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Παρτιζάν (εντός), Παρί (εντός), Βιλερμπάν (εκτός), Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός).

Οι ισοβαθμίες: Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1 (Ερυθρός Αστέρας), Ζαλγκίρις 1-1 (Ζαλγκίρις), Μπαρτσελόνα 0-1, Μονακό 2-0, Παναθηναϊκός Aktor 1-0, Ντουμπάι 1-1 (Ερυθρός Αστέρας).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (17-13)

Το καταστροφικό 3ο δεκάλεπτο στο Μιλάνο και το χαμένο ματς από την Αρμάνι έφερε στους «μπλαουγκράνα» την 3η σερί ήττα τους στη διοργάνωση και την 6η συνολικά στα τελευταία 10 παιχνίδια τους. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ «γκέλαρε» εντός έδρας με την Παρί (74-85), προτού ηττηθεί από τη Βίρτους (85-80) και την Αρμάνι (87-84) και τώρα... τρέχει για να προλάβει το «τρένο» των πλέι οφ. Μάλιστα, με εξαίρεση το διπλό στην έδρα της Μπασκόνια, από το ΣΕΦ (29/1) και μετά η «Μπάρτσα» έχει πέντε ήττες σε έξι ματς.

Οι ισοβαθμίες στη... μεγάλη εικόνα δεν ευνοούν τους Καταλανούς, για τους οποίους ακολουθεί πρόγραμμα - φωτιά με Χάποελ (εντός), Βαλένθια (εκτός), Ζαλγκίρις (εκτός), Παναθηναϊκό Aktor (εντός) και Μονακό (εκτός) μεταξύ άλλων. Σε ένα σημείο της σεζόν που η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ περνάει... κάτω από τον πήχη, τα προσεχή αποτελέσματα θα καθορίσουν σε απόλυτο βαθμό την τελική της κατάταξη.

Το πρόγραμμα: Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός), Βαλένθια (εκτός), Αναντολού Εφές (εντός), Ερυθρός Αστέρας (εντός), Ζαλγκίρις (εκτός), Παναθηναϊκός Aktor (εντός), Μονακό (εκτός), Μπάγερν Μονάχου.

Οι ισοβαθμίες: Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1, Ζαλγκίρις 0-1, Ερυθρός Αστέρας 1-0, Μονακό 0-1, Παναθηναϊκός Aktor 1-0, Ντουμπάι 1-1 (Ντουμπάι).

ΜΟΝΑΚΟ (16-14)

Το μπάσκετ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα στο Πριγκιπάτο και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο το τελευταίο διάστημα. Οι πληρωμές καθυστερούν, οι παίκτες είναι στα... όρια τους, ο Έλληνας τεχνικός σκέφτεται το μέλλον του και όλη αυτή η δύσκολη ατμόσφαιρα κάπου θα «ξεσπούσε»: εν προκειμένω στον τσακωμό του Μάικ Τζέιμς με τον Έλι Οκόμπο, που έγινε viral. Μια γρήγορη... ματιά στα πρόσφατα αποτελέσματα των Κυπελλούχων Γαλλίας το τελευταίο διάστημα «μαρτυρά» πολλά: επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, εκ των οποίων οι τρεις ήταν εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα (96-100), τη Βίρτους Μπολόνια (82-84) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (86-91).

Οι Μονεγάσκοι ελπίζουν πως έστω και στο... 90' θα σηκώσουν κεφάλι και -τουλάχιστον- θα «καθαρίσουν» τα πέντε παιχνίδια που μένουν στο «σπίτι» τους στις τελευταίες οκτώ «στροφές» της regular season. Μάλιστα, το πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας κλείνει με τη Μονακό να παίζει τρία διαδοχικά ματς στο «σπίτι» της. Σε κάθε περίπτωση, οι περσινοί φιναλίστ θέλουν νίκες άμεσα, γιατί οι ισοβαθμίες δεν τους ευνοούν.

Το πρόγραμμα: Ολυμπιακός (εντός), Αναντολού Εφές (εκτός), Αρμάνι Μιλάνο (εντός), Παναθηναϊκός Aktor (εκτός), Ντουμπάι (εκτός), Βιλερμπάν (εντός), Μπαρτσελόνα (εντός), Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός).

Οι ισοβαθμίες: Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1, Ζαλγκίρις 0-2, Ερυθρός Αστέρας 0-2, Μπαρτσελόνα 1-0, Παναθηναϊκός Aktor 1-0, Ντουμπάι 1-0.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (16-14)

Η ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό ήταν η 4η σερί για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αφού είχαν προηγηθεί εκείνες από την Παρτιζάν (78-62), τη Φενέρμπαχτσε (83-85) και την Παρί (99-104). Έτσι, η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή νίκη του «τριφυλλιού» είναι εκείνη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (82-81) στις 3 Φεβρουαρίου και η κατάκτηση του Κυπέλλου δεν αποτέλεσε το "turning point" που έψαχναν οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός Aktor είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχει μετατρέψει τις «κακές συνήθειες» σε... μέρος της αγωνιστικής του ταυτότητας και πλέον ψάχνει ένα «ντεμαράζ» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Το «τριφύλλι» θα δώσει το προσεχές διάστημα οκτώ αναμετρήσεις, με τις επτά εξ αυτών να είναι με ομάδες από τις θέσεις 2-11, δηλαδή με κλαμπ που έχουν παρόμοιους στόχους σε αυτό το σημείο της χρονιάς και βλέψεις για την postseason. Το "Telekom Center" θα είναι ένα «κλειδί», εφόσον επιτευχθεί το 4Χ4 με Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα, Μονακό και Αναντολού Εφές, όμως δεν αρκεί από μόνο του. Για την ακρίβεια, ο Παναθηναϊκός Aktor καλείται να κάνει σημαντικά διπλά είτε σε... ουδέτερα γήπεδα (στο Σαράγεβο με τη Ντουμπάι και τη Σόφια με τη Χάποελ) είτε στην Ισπανία (Μπαρτσελόνα και Βαλένθια). Φυσικά, η προσθήκη του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ δίνουν ώθηση στο «λαμπερό» ρόστερ των Κυπελλούχων Ελλάδας, όμως τα παιχνίδια τους από εδώ και πέρα είναι... χωρίς επιστροφή.

Το πρόγραμμα: Ζαλγκίρις (εντός), Ερυθρός Αστέρας (εντός), Ντουμπάι (εκτός), Μονακό (εντός), Χάποελ Τελ Αβίβ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εκτός), Αναντολού Εφές (εντός).

Οι ισοβαθμίες: Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0, Ζαλγκίρις 1-0, Ερυθρός Αστέρας 0-1, Μπαρτσελόνα 0-1, Μονακό 0-1, Ντουμπάι 1-0.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (15-14)

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχε βρει μομέντουμ και με τις νίκες της απέναντι στον Ολυμπιακό (108-98), τη Ρεάλ Μαδρίτης (93-85) και τη Βιλερμπάν (96-85) στα τελευταία τέσσερα ματς και άρχισε να «φλερτάρει» έντονα με μια θέση στο Top-10. Όμως, η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έφερε τη Ντουμπάι στο... Σαράγεβο και πλέον μένει να φανεί πώς θα προσαρμοστούν οι παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς στα νέα δεδομένα. Άλλωστε, η έδρα αποτελούσε «σύμμαχό» της ομάδας στη φετινή, rookie προσπάθειά της στην Euroleague.

Η Ντουμπάι θα προσπαθήσει να βρει ένα... παραθυράκι για να «τρυπήσει» στη ζώνη των Play-in και πλέον έχει ένα ματς περισσότερο από τους ανταγωνιστές της. Οι ισοβαθμίες δεν είναι με το μέρος της, αλλά το πρόγραμμα τη βοηθάει -θεωρητικά- για να «γράψει» ορισμένες διαδοχικές νίκες και να κάνει βαθμολογικά άλματα. Επομένως, το κομμάτι «Σαράγεβο» θα παίξει τον δικό του ρόλο στην τελική της κατάταξη.

Το πρόγραμμα: Παρτιζάν (αναβολή), Μπασκόνια (εντός), Μπάγερν Μονάχου (εκτός), Παναθηναϊκός Aktor (εντός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εκτός), Μονακό (εντός), Ζαλγκίρις (εκτός), Αναντολού Εφές (εντός), Βαλένθια (εντός).

Οι ισοβαθμίες: Χάποελ Τελ Αβίβ 0-2, Ζαλγκίρις 1-0, Ερυθρός Αστέρας 1-1 (Ερυθρός Αστέρας), Μπαρτσελόνα 1-1 (Ντουμπάι), Μονακό 0-1, Παναθηναϊκός 0-1.