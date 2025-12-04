Η Ρεάλ είναι εδώ και χτίζει το δικό της μομέντουμ, με τους Μαδριλένους να φεύγουν από την Τουρκία με το διπλό (75-81) και να φτάνουν στην 3η σερί νίκη τους κόντρα στην Εφές των πολλών προβλημάτων.

Αυτή τη φορά δεν ήταν στον πόντο, αλλά και πάλι δεν ήταν εύκολη η επικράτηση της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο, που παρά τις αρκετές απουσίες της Εφές -τελευταία αυτή του Σέιν Λάρκιν- πήρε το ματς στο τέλος κι έφτασε στο 8-6, βυθίζοντας τους Τούρκους στο 5-9.

Έβαλε «στοπ» και στο αρνητικό σερί η Ρεάλ, αφού μετρούσε 6 ήττες στις τελευταίες 7 επισκέψεις της στην Πόλη κόντρα στην Εφές, με τα 11/25 τρίποντα (44%) και 18/29 δίποντα (62,1%) να κάνουν τη διαφορά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους ήταν ο Μάριο Χεζόνια, που σταμάτησε στους 22 πόντους (4/6 τριπ., 4 ριμπ., 4 ασ.), με Τρέι Λάιλς να προσθέτει άλλους 11 και τον Τσούμα Οκέκε να είναι καθοριστικός με 10 πόντους (2/3 διπ., 2/4 τριπ.), όλους στο δεύτερο ημίχρονο και σε κομβικά σημεία.

Από την πλευρά της Εφές, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρόλαντς Σμιτς με 21 πόντους (5/6 διπ., 3/5 τριπ.), με Ερκάν Οσμάνι να προσθέτει άλλους 18 (4/4 τριπ.) και τον Ροντρίγκ Μπομπουά να έχει 11 (3/5 τριπ.). Στους 10 ο Αϊζάια Κορντινιέ.

Μόνος του ο Χεζόνια την Εφές και όλα στο Χ

Η εκκίνηση της αναμέτρησης ήταν μία «μάχη» ανάμεσα στον Χεζόνια και την Εφές, με τον Κροάτη άσο να έχει πετύχει όλους τους πόντους των Μαδριλένων μέχρι το 3' και το σκορ να είναι 6-7. Δύο όμως καλάθια και φάουλ του Κορντινιέ (6π.) μπροστά στον Ταβάρες (2φ.) έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με 12-10 στο 5'. Η Ρεάλ συνέχιζε να τα περιμένει όλα από τον Χεζόνια (10π., 2/3 διπ., 2/2 τριπ.), με τον Οσμάνι με λέι απ στο 6' να γράφει το 14-10. Οι πρώτοι πόντοι εκτός «Σούπερ Μάριο» ήρθαν για τους φιλοξενούμενους μετά από 6:40, με τον Γιουλ να κάνει το 14-13 στο 7', με τον Λάιλς με 2/2 βολές στο 8' να διαμορφώνει το 14-15 για το σερί 5-0 της Ρεάλ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 17-17.

Καλύτερη στα σημεία η Εφές και μικρό προβάδισμα

Χαζέρ και Οσμάνι (7π.) με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου με επιμέρους 5-0 έστειλαν την Εφές στο +5 (22-17), με τον Μαλεντόν να ντύνεται πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους και με 6 πόντους στο δεκάλεπτο να ισοφαρίζει σε 25-25 στο 14' και με τη βοήθεια του Λάιλς. Η απάντηση της Εφές ήρθε δια χειρός Σμιτς (9π., 3/3 διπ.) και Ντέσερς, με την τουρκική ομάδα να «τρέχει» σερί 4-0 και να προηγείται με 33-29 στο 16'. Η Ρεάλ δεν άφησε τους γηπεδούχους να ξεφύγουν περισσότερο και σε χρόνο «dt» με τους Λεν κι Κράμερ απάντησε με δικό της 5-0 και πέρασε μπροστά με 33-34 στο 18', με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στη συνέχεια στο προβάδισμα, αλλά το φινάλε να ανήκει στην Εφές που με τους Σμιτς (13π.) και Κορντινιέ (10π.) πήγε στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 41-37.

Με πρωταγωνιστή τον Οκέκε πέρασε μπροστά η Ρεάλ

Η έναρξη της τρίτης περιόδου έφερε την υπογραφή του Οκέκε, με τον Αμερικανό άσο με 2 σερί τρίποντα να ισοφαρίζει σε 43-43 στο 23' και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Το ματς στη συνέχεια απέκτησε μία άγρια ομορφιά, με τις άμυνες να είναι πιο σκληρές και τις επιθέσεις να ζορίζονται να βρουν το καλάθι. Ο Οσμάνι (10π., 2/2 τριπ.) στο 24' με τρίποντο έβαλε και πάλι μπροστά με 46-43, με τον Οκέκε (10π.) να απαντά με δικό του σερί 4-0 να δίνει το προβάδισμα στη Ρεάλ με 46-47 στο 26'. Καμπάτσο και Χεζόνια (14π.) στο 27' έδωσαν «αέρα» 3 πόντων στους Μαδριλένους 51-54, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του και στο φινάλε του δεκαλέπτου, γράφοντας το 59-60.

Υπέταξε την Εφές κι έφτασε στην 3η σερί νίκη η Ρεάλ

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τα νεύρα τεντωμένα, με τον Κορντινιέ να φτάνει τα 4 φάουλ δεχόμενος τεχνική ποινή και τον Γιουλ με τρεις σερί πόντους να διαμορφώνει το 61-65 στο 32'. Μπομπουά (8π., 2/3 τριπ.) και Οσμάνι (13π., 3/3 τριπ.) όμως με 2 σερί τρίποντα άλλαξαν άμεσα την κατάσταση κι έφεραν και πάλι μπροστά την Εφές (67-65) στο 33', με τον Ντεκ στο 34' να προσφέρει την 9η ισοπαλία στο ματς (67-67). Ο Λάιλς στο 35' με ωραία προσπάθεια έβαλε εκ νέου μπροστά τη Ρεάλ (67-69) στο 19ο προσπέρασμα ομάδας στο παιχνίδι, με τους παίκτες πλέον να δίνουν «μάχη» για κάθε μπάλα και την αναμέτρηση να θυμίζει πλέι οφ. Ο Λάιλς (11π.) και πάλι στο 36' έκανε το 69-73, με τον Γκαρούμπα να είναι πρωταγωνιστής με 2 τάπες στην άμυνα και τον Ντεκ με 1/2 βολές στο 37' να πηγαίνει τη Ρεάλ στο +5 (69-74). Ο Οσμάνι όμως στο 38' με τρίποντο έδωσε ανάσα στην Εφές και την έφερε σε απόσταση βολής (72-74), με τον Καμπάτσο στο 1:33 πριν το τέλος με μεγάλο σουτ να απαντά για το 72-77. Τίποτα δεν άλλαξε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τη Ρεάλ να φτάνει στη νίκη με το 75-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 41-37, 59-60, 75-81

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