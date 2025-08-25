Καντζούρης: «Πεινασμένη η Εθνική για μετάλλιο, ώρα να κάνουμε τους Έλληνες υπερήφανους»

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ανδρών, Ηλίας Καντζούρης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την «πεινασμένη» ομάδα που έχει στόχο το μετάλλιο, ενώ πρόσθεσε πως ήρθε η ώρα η «γαλανόλευκη» να κάνει περήφανους τους Έλληνες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα συμπεράσματα μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αγώνων: «Καταρχήν πετύχαμε στο 100% τον πρώτο και μεγαλύτερο σημαντικό στόχο της προετοιμασίας, το να βρεθούμε πλήρεις και υγιείς. Έχουμε απόλυτη ικανοποίηση γιατί είμαστε “πάνοπλοι” και κάναμε την επιλογή μας από τους διαθέσιμους αθλητές έχοντας τους όλους υγιείς. Οπότε, αυτό το προπονητικό “camp”, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στέφθηκε με επιτυχία. Τα μπασκετικά συμπεράσματα που βγάλαμε από την πρώτη ημέρα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα ενόψει των υποχρεώσεων που ξεκινάνε την Πέμπτη. Θέσαμε διάφορους προβληματισμούς στο τραπέζι. Έχουμε τρεις ημέρες μπροστά μας πριν την πρεμιέρα, οπότε ο κόουτς Σπανούλης θα βάλει τις τελευταίες πινελιές προκειμένου να είμαστε έτοιμοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα τουρνουά που είναι μεγάλο σε διάρκεια. Όλα θα κριθούν στα νοκ άουτ παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε όλοι».

Για την διαχείριση του ρόστερ στους αγώνες των ομίλων: «Πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Πάμε στην Κύπρο για να παίξουμε το μπάσκετ μας και να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Να μπορέσουμε βάσει των “όπλων” να κερδίσουμε τα παιχνίδια που χρειαζόμαστε και να βελτιωνόμαστε κατά την διάρκεια του τουρνουά. Στην αρχή έχουμε πέντε παιχνίδια σε επτά ημέρες. Θα υπάρχει αρκετά μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση. Νιώθουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση και θεωρούμε ότι είμαστε μία πάρα πολύ καλή ομάδα».

Για το μεγαλύτερο μάθημα στα φιλικά προετοιμασίας: «Είδαμε τί πράγματα πρέπει να βελτιώσουμε όσον αφορά την δική μας λειτουργία. Από όλα τα παιχνίδια πήραμε κάτι, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές συνθέσεις και συνθήκες που είχαμε όσον αφορά τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχουμε στο μυαλό μας τον τρόπο που θα προσπαθήσουν οι αντίπαλοι να μας σταματήσουν. Έχουμε τρεις ημέρες ακόμα για να προετοιμαστούμε για όλα τα σενάρια».

Για την “ταμπέλα” της Εθνικής: «Είμαστε μία “πεινασμένη” Εθνική ομάδα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που κυνηγάμε 16 χρόνια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, όλα θα φανούν όλα στο γήπεδο. Αυτό που λέμε και υπερθεματίζουμε πρέπει να το δείξουμε στις τέσσερις γραμμές».

Για την κριτική που δέχεται η Εθνική Ελλάδος: «Εγώ προσωπικά δεν έχω social media. Είμαι ίσως εκτός εποχής αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψη του. Δεν ζούμε σε κάποια “φούσκα”, οι περισσότεροι μπορούν να αντιληφθούν την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Στο μυαλό της Εθνικής ομάδας επικρατεί ότι εμείς προσπαθούμε να πάμε στις υποχρεώσεις μας με καθαρό μυαλό. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, τί πρέπει να κάνουμε, τους μικρούς και τους μεγάλους στόχους της ομάδας. Το Ευρωμπάσκετ είναι ένας μαραθώνιος. Δεν κρίνεται κάτι ούτε την Πέμπτη ούτε το Σάββατο. ‘Όλα θα κριθούν στα νοκ άουτ παιχνίδια. Πάντα η αμφισβήτηση δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο. Είναι καλό να υπάρχουν απόψεις, δημοκρατία έχουμε. Από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς το διαχειρίζεται ο καθένας και το πώς μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να αποδώσει στο μέγιστο ατομικά και μετά για το καλό της ομάδας».

Για το αν υπήρχαν σημεία που έδειξε η ομάδα το καλύτερο της πρόσωπο: «Υπήρχαν πολλά καλά διαστήματα, όχι απλά δεκάλεπτα. Μπορώ να θυμηθώ το παιχνίδι με την Σερβία. Είχαμε απουσίες και παίξαμε πάρα πολύ καλά και ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία ομάδα που στα χαρτιά είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους. Επίσης, στα παιχνίδια με την Λετονία, την Ιταλία, ακόμα και το χθεσινό με την Γαλλία. Στο πρώτο ημίχρονο με την Γαλλία, έτσι όπως παίξαμε θεωρώ ότι το σκορ μας αδικεί. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι υπήρχε μία πρόοδος. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι μιλάμε για φιλικά παιχνίδια και τα αποτελέσματα δεν μετράνε, προσφέρονται απλά για ασφαλή συμπεράσματα. Η ομάδα έδειξε πρόοδο, παίξαμε με πολλές διαφορετικές συνθέσεις και αυτό δεν είναι εύκολο. Έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να βρούμε χημεία και σχήματα προκειμένου να πάμε ενωμένοι και συμπαγείς στο Ευρωμπάσκετ. Ήμασταν σε αρκετά παιχνίδια με το ρολόι. Ο πρώτος και βασικός μας στόχος ήταν να μείνουν όλοι οι παίκτες υγιείς. Ο κόουτς δεν μπορούσε να διαχειριστεί το παιχνίδι με διαφορετικές συνθήκες. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρει ο προπονητής ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει μόνο 15 λεπτά και διαφορετικό να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για όσο χρόνο θες. Μείναμε όλοι υγιείς και είμαστε όλοι χαρούμενοι για αυτό».

Για τους στόχους της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ: «Μόνο και μόνο που μιλάμε για την Εθνική ομάδα της Ελλάδος και μιλάμε για μία ομάδα που έχει βαριά φανέλα, παράδοση και επιτυχίες του παρελθόντος, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες και αυξημένες υποχρεώσεις. Έχουμε 16 χρόνια να ανέβουμε στο βάθρο, αυτό μπορεί να φαίνεται ότι δημιουργεί βάρος αλλά είναι κομμάτι του τί πρέπει να διαχειριστούμε. Ο μικρός στόχος είναι το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ιταλία. Ο μεγάλος στόχος είναι να νικήσουμε τα παιχνίδια στις διασταυρώσεις, κάτι που δεν έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να φτάσουμε στον στόχο μας. Προσωπικά θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε τους Έλληνες υπερήφανους. ».