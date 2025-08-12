Στην Ευρώπη ο Αϊζάια Μόμπλεϊ: Ανακοινώθηκε από τη Μανίσα (vid)

Ο αδελφός του Έβαν Μόμπλεϊ, Αϊζάια, θα συνεχίσει την καριέρα την καριέρα του στη Μανίσα.

Σημαντική ενίσχυση για τη Μανίσα, καθώς η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του αδελφού του Έβαν Μόμπλεϊ, Αϊζάια.

Ο 25χρονος έγινε drafted στο ΝΒΑ το 2022 και πέρασε τρία χρόνια στο ΝΒΑ. Σε 23 παιχνίδια με τους Καβαλίερς και τους Σίξερς μετράει κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 1,5 ριμπάουντ σε 7,5 λεπτά στο παρκέ.

Τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε ένα ματς με την ομάδα της Φιλαδέλφεια. Πιο συγκεκριμένα, έπαιξε ενάντια στους Μπουλς και σε 17 ματς είχε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τέλος, ήταν και στο φετινό Summer League με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.