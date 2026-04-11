Βλάχος: Η νίκη ήταν για τον κόσμο - Δεν είναι εύκολο τέτοια ημέρα να είναι γεμάτη η κερκίδα»

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη ρεβάνς με την Ουγγαρία στην προκριματική φάση του World Cup, επικρατώντας με σκορ 16-10.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, υπογραμμίζοντας την αμυντική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση που οδήγησαν στη νίκη με διαφορά έξι τερμάτων.

Σε δηλώσεις του στην ΚΟΕ, ανέφερε: «Κρατήσαμε τους αντιπάλους μας στα τέσσερα γκολ για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίξαμε καλή άμυνα και βρήκαμε λύσεις στην επίθεση. Μπήκαμε με αποφασιστικότητα στον αγώνα, πήραμε διαφορά στο σκορ από την αρχή και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλό μας να επιστρέψει».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο που στήριξε την ομάδα: «Η νίκη ήταν για τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο τέτοια ημέρα να έλθει ο κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζουμε να χάρηκαν το ματς και τη νίκη. Καλή Ανάσταση σε όλους».