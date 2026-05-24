Aναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή ο Μπασινάς

Ο Άγγελος Μπασινάς θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή, στην επιστροφή του στα "σαλόνια" της Superleague

Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία ανάμεσα σε Ηρακλή και Άγγελο Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα, που επιστρέφει από τη νέα σεζόν στη Stoiximan Super League.

Η εξέλιξη είχε προαναγγελθεί τις τελευταίες ώρες, μετά και την επίσκεψη του Μπασινά στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις, με τις επαφές να ολοκληρώνονται θετικά και τις ανακοινώσεις να απομένουν πλέον μόνο τυπικά.

Θυμίζουμε πως προηγήθηκε χθες, Σάββατο, το "διαζύγιο" του Έλληνα πρώην ποδοσφαιριστή με την Κηφισιά, με την ομάδα των βορείων προαστίων να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση και τον δρόμο προς την συμπρωτεύουσα να ανοίγει.