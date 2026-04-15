Το τελευταίο… χαρτί για Πουλούλου η Γιαγκελόνια – Στο «κόλπο» και το ελληνικό «Big-4»

Tι «παίζει» με τον 27χρονο Κονγκολέζο επιθετικό και «βαρύ πυροβολικό» της πολωνικής ομάδας; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η Γιαγκελόνια φροντίζει να «κλειδώνει» τα βασικά της κομμάτια ενόψει της επόμενης σεζόν, καθώς μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή της, Άντριαν Σιεμιενιέκ, στρέφει πλέον την προσοχή της στις υποθέσεις των παικτών που μένουν ελεύθεροι.

Πρόθεση του πολωνικού κλαμπ είναι να διατηρήσει σταθερό τον αγωνιστικό του «κορμό», ωστόσο το μεγάλο «αγκάθι» ακούει στο όνομα Αφιμίκο Πουλούλου.

Το συμβόλαιο του 27χρονου επιθετικού ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου και η περίπτωσή του εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα για τη Γιαγκελόνια.

Ο Πουλούλου βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, με πληροφορίες να τον συνδέουν και με συλλόγους του ελληνικού «Big-4», γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για την παραμονή του.

Η πολωνική ομάδα δεν σκοπεύει να τα παρατήσει και έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανανέωσης μέχρι το 2029, παίζοντας ουσιαστικά το τελευταίο της… χαρτί για να τον κρατήσει στο ρόστερ.

Ο 27χρονος φορ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επίθεση της Γιαγκελόνια, μετρώντας μέχρι σήμερα 127 συμμετοχές και 51 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα διανύει μια εξαιρετική σεζόν, καθώς με επτά αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της Ekstraklasa, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λεχ, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες της για τον τίτλο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, τόσο για τη μάχη του πρωταθλήματος, όσο και για το μέλλον του Πουλούλου.