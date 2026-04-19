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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena, Cosmote Sport 2 HD
2η αγωνιστική, πλέι-οφ
ΑΕΚ
ΑΕΚ
3 0
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ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
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Διαιτητης
  • Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)
  • VAR: Πάμπλο Φουέρτες (Ισπανία)
  • AVAR: Φρανσίσκο Μαέσο (Ισπανία)
Βοηθοι
  • Άνχελ Ροντρίγκεθ (Ισπανία)
  • Χαβιέρ Νίκολας (Ισπανία)
Τεταρτος
  • Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Σκορερς
  • 36' Κεντζιόρα (αυτογκόλ)
  • 73' Κοϊτά
  • 80' Πινέδα
Κιτρινες καρτες
  • 30' Γκατσίνοβιτς
Κιτρινες καρτες
  • 4' Σάντσεζ
  • 47' Ζαφείρης
  • 51' Κωνσταντέλιας

Live: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

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