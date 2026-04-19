Live: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena, Cosmote Sport 2 HD
2η αγωνιστική, πλέι-οφ
2η αγωνιστική, πλέι-οφ
ΑΕΚ
3 0
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ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)
- VAR: Πάμπλο Φουέρτες (Ισπανία)
- AVAR: Φρανσίσκο Μαέσο (Ισπανία)
Βοηθοι
- Άνχελ Ροντρίγκεθ (Ισπανία)
- Χαβιέρ Νίκολας (Ισπανία)
Τεταρτος
- Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Σκορερς
- 36' Κεντζιόρα (αυτογκόλ)
- 73' Κοϊτά
- 80' Πινέδα
Κιτρινες καρτες
- 30' Γκατσίνοβιτς
Κιτρινες καρτες
- 4' Σάντσεζ
- 47' Ζαφείρης
- 51' Κωνσταντέλιας