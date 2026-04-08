Ντε Μπρόινε: «Το πάθος για το ποδόσφαιρο αλλάζει με τα χρόνια»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με το ποδόσφαιρο και το πώς αυτή έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησής του στο άμεσο μέλλον.

Ο Βέλγος μέσος, που αγωνίζεται πλέον στη Νάπολι, παραδέχθηκε πως το πάθος του για το άθλημα δεν είναι το ίδιο έντονο όπως στα πρώτα του χρόνια, τονίζοντας ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό μετά από μια μακρά πορεία στους αγωνιστικούς χώρους.

«Με τα χρόνια αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όπως παλιά, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχει λάβει ακόμη κάποια απόφαση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του θα είναι να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του, η οποία τον στήριξε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

«Θέλω πρώτα να ζήσω πιο ήρεμα και να απολαύσω στιγμές με τους δικούς μου ανθρώπους. Μετά θα δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα», πρόσθεσε.