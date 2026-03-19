Προπονητής Τσέλιε: «Δείξαμε θάρρος απέναντι στην ΑΕΚ»

Ο τεχνικός της Τσέλιε Ντε Καρβάλιο Καμπέλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη νίκη αλλά και τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ειμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα γιατί κερδίσαμε. Δεν ειμαι χαρούμενος, γιατί θα θελαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ξέραμε ότι δεν θα ηταν εύκολο, λόγω του αγώνα στο πρώτο ματς. Δείξαμε πόσο μεγάλο θάρρος και κουράγιο είχαμε απόψε. Δεν ήταν εύκολο. Οι παίκτες έδειξαν στοιχεία της δουλειάς στις προπονήσεις που κάνουμε. Αυτή η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί παραπάνω. Στο μέλλον η ομάδα μας θα παίζει σε τέτοια γήπεδα».

Για τις δυο αλλαγές στο ημίχρονο;

«Κάναμε τις δυο αλλαγές στο ημίχρονο γιατί απόψε παίξαμε τον 45ο αγώνα μας. Ήταν κουρασμένοι και εκτός από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει ο άνθρωπος. Πρέπει να τον σκεφτόμαστε και να τον φροντίζουμε, έχουμε ακόμη 9 τελικούς και πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Ολοι οι παίκτες ηταν παίζουν ένα λεπτό, είτε 90 λεπτά, δίνουν το 100% και ειμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Για το αν θα μπορούσε να κυνηγήσει ένα τρίτο γκολ;

«Ναι το ξέρουμε, αλλά δεν παίζουμε μόνοι μας. Είχαμε μια δυνατή ομάδα απέναντί μας. Έδειξαν σεβασμό απέναντί μας. Ενώ είχαν κερδίσει 0-4 στο πρώτο ματς έκαναν μία αλλαγή στην 11άδα. Δεν παίζουμε μονη μας. Πρόσεξαν περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σημαντικό το αποψινό αποτέλεσμα, αν και θα θέλαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτή η ομάδα με τη σημερινή εμφάνιση αποκτά καλύτερο ηθικό και ψυχολογία. Πιστεύω στη δουλειά που κάνουμε. Η τελευταία φορά που είχαμε μηδέν παθητικό ήταν τον Νοέμβρη. Τώρα είχαμε δυο σερί παιχνίδια. Η ΑΕΚ κέρδισε 11 κορνερ και δεν έκανε κάτι απ’ αυτά. Ειμαι 100% ικανοποιημένος που δεν δεχθήκαμε γκολ. Το κομμάτι των στημένων φάσεων πρέπει να ειμαστε πιο δυνατοί. Να είμαστε πιο επιθετικοί και δυναμικοί στις στατικές φάσεις».

Κλείνοντας απο την Τσέλιε τόνισαν: «Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, έχουμε μεγάλο σεβασμό στην ΑΕΚ και τους ευχόμαστε το καλύτερο για το τέλος της σεζόν».

