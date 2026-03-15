Η Κιλμάρνοκ σόκαρε την Χαρτς και έβαλε «φωτιά» στην μάχη του σκωτσέζικου πρωταθλήματος

Η Κιλμάρνοκ νίκησε με 1-0 την Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Scottish Premiership, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν!

Η πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα, Χαρτς, υπέπεσε σε γκέλα ολκής, αφού ηττήθηκε από την προτελευταία Κιλμάρνοκ και είδε την Σέλτικ να μειώνει την απόσταση στους δύο βαθμούς.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 17ο λεπτό από τον Λάρσεν, που χάρισε στην Κιλμάρνοκ ένα τεράστιο τρίποντο και έβαλε «φωτιά» στην μάχη του πρωταθλήματος.

Έτσι, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν, γίνεται ο κακός χαμός στην μάχη του τίτλου, με την Χαρτς να είναι στην πρώτη θέση με 63 βαθμούς, την Σέλτικς να ακολουθεί με 61 και την Ρέιντζερς με 57 έχοντας αγώνα λιγότερο.

Η Ρέιντζερς αγωνίζεται την Κυριακή (15/3, 14:00) στην έδρα της Σεντ Μίρεν και με νίκη, θα μπει και αυτή γερά στην μάχη του τίτλου αφού θα φτάσει τους τρεις βαθμούς!

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών μονομάχων στις τελευταίες αγωνιστικές:

15/3 Σεντ Μίρεν - Ρέιντζερς

31η αγωνιστική

21/3 Χαρτς - Νταντί

21/3 Ρέιντζερς-Αμπερντίν

21/3 Νταντί Γιουνάιτεντ - Σέλτικ

32η αγωνιστική

5/4 Λίβινγκστον - Χαρτς

5/4 Νταντί - Σέλτικ

4/4 Ρέιντζερς - Νταντί Γιουνάιτεντ

33η αγωνιστική

11/4 Χαρτς - Μαδέργουελ

11/4 Σέλτικ - Σεντ Μίρεν

12/4 Φολκίρκ - Ρέιντζερς