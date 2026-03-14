Η ΔΕΑΒ απάλλαξε τον Άρη

Παρότι το Μονομελές Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο της Super League τιμώρησε τιμώρησε τον Άρη με χρηματική ποινή 2.500 χιλιάδων για “ρίψεις αντικειμένων πρόσφορων να προκαλέσουν σωματική βλάβη” στον εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο.

Eπίσης, παρότι το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν 51χρονο, επειδή εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου μετά την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μορόν, η ΔΕΑΒ δεν επέβαλε τη διοικητική κύρωση της μια αγωνιστικής χωρίς θεατές, που θα “έκλεινε” το “Κλ. Βικελίδης” για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Ο λόγος είναι ότι από το βίντεο τη στιγμή της ρίψης του πλαστικού μπουκαλιού μετά το πέναλτι του Μορόν, που είδαν τα μέλη της επιτροπής κατά τη συζήτηση της περίπτωσης, προκύπτει ότι το μπουκάλι δεν ήταν πρόσφορο για να προκαλέσει τραυματισμό.