«Διπλό» δια πυρός και σιδήρου! Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε δις να κυνηγά σκορ και Λεβαδειακό, αλλά επέστρεψε και τα έφερε όλα τούμπα ακόμη και με δέκα παίκτες (αποβολή Μεϊτέ) και φεύγει με ένα μεγάλο «διπλό» που δείχνει μέταλλο και χαρακτήρα (2-3).

Έξοδος... κινδύνου για τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, απέναντι στο σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου που τρελαίνει κόσμο και σκοράρει κατά ριπάς. Οι γηπεδούχοι το έκαναν ξανά, φέρνοντας τους Θεσσαλονικείς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση από νωρίς (10'), ωστόσο, με κεφαλιά του Οζντόεφ, ο Δικέφαλος βρήκε τον εαυτό του λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου... Θρίλερ στο β΄ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να κυνηγά ξανά σκορ και Λεβαδειακό αλλά να μιλά τελευταίος (2-3). Απίθανη κούρσα του Τάισον, τελείωμα όνειρο από τον Γιακουμάκη και τεράστιο «διπλό» για τον Δικέφαλο που πάλεψε με δέκα παίκτες από το 77΄.

Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη ματς, με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και διαφορετικά πρόσωπα στην άμυνα, έχοντας τους Τέιλορ, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Στο «πλευρό» του Μεϊτέ επέστρεψε ο Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» παρέμεινε ο Ιβανούσετς. Στις πλευρές αγωνίστηκαν οι Ζίβκοβιτς - Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.

Για τον γηπεδούχο Λεβαδειακό, ο Λοντίγκιν ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βήχο, Μάγκνουσον, Λιάγκα και Τσάπρα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Ο Κωστή με τον Τσοκάι κινήθηκαν στα χαφ, με τους Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς να ξεκινούν πίσω από τον Όζμπολτ.

Κατά γράμμα πήγε το πλάνο του Λεβαδειακού στο α΄μέρος, ο οποίος «βυθίστηκε» στο μισό γήπεδο, έχοντας μία άκρως συμπαγή αμυντική προσέγγιση, με αντεπιθέσεις - φωτιά. Το έργο των γηπεδούχων έγινε ακόμη πιο εύκολο χάρη στη νευρικότητα των ασπρόμαυρων δεδομένου πως ο ΠΑΟΚ «πουλούσε» με χαρακτηριστική ευκολία τη μπάλα, δίνοντας παράλληλα και δικαιώματα στο αμυντικό τρανζίσιον. Νωρίς, μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λεβαδειακός έκανε αυτό που ξέρει καλά, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα...

Τι κι αν η πρώτη στιγμή του αγώνα ανήκε στον ΠΑΟΚ (2') και στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς; Το φαλτσαριστό σουτ του Σέρβου που πέρασε άουτ, άνοιξε το φιλμ του αγώνα, με την ομάδα της Βοιωτίας να παίρνει σκυτάλη. Γρήγορη αντεπίθεση από τον Λεβαδειακό στο 9΄ όταν ο Όζμπολτ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι βγήκαν για δεύτερη φορά στην επιθετική μετάβαση, ο Παλάσιος πάσαρε στον Τσάπρα, εκείνος την έσπασε προς το πέναλτι, αλλά το σουτ του Βέρμπιτς που ήρθε με φόρα σταμάτησε στον... Κεντζιόρα. Στην εξέλιξη της φάσης όμως, ο Κωστή με εκπληκτικό γυριστό σουτ, νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα για τους Θεσσαλονικείς, αλλά ο Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ. Στο 16΄ο Λεβαδειακός πάτησε ξανά περιοχή, ο Τσάπρας έκανε το γύρισμα με στόχο τον Όζμπολτ, όμως ο κίπερ του Δικεφάλου ήταν εκεί και μάζεψε... Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Ιβανούσετς, αλλά το σουτ από πλάγια θέση και χωρίς δύναμη δεν ανησύχησε ιδιαιτέρως τον Λοντίγκιν (17').

Πολλά λάθη στο μεσοδιάστημα από τους ασπρόμαυρους που αδυνατούσαν να «διασπάσουν» την άμυνα του Λεβαδειακού και να απειλήσουν με αξιώσεις. Χρειάστηκε μία στατική φάση, λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, για να φέρει ο ΠΑΟΚ απόλυτη ισορροπία στο ματς και να οδηγηθεί στην ανάπαυλα του ημιχρόνου προκειμένου να «καθαρίσει» το μυαλό του. Στο 45΄ο Ιβανούσετς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, την έστειλε προς την εστία, η μπάλα ακούμπησε (και) στο κεφάλι του Όζμπολτ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-1.

Ματς για... γερά νεύρα στο Λάμπρος Κοτσώνης και στο β΄ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει καταγράφει την πρώτη καλή στιγμή με το σουτ του Αντρίγια που μπλόκαρε ο κίπερ του Λεβαδειακού. Σαν σε επανάληψη όμως, οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» ξανά αποτελεσματικά και πήραν κεφάλι στο 50' από μία υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Παλάσιος σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, όπου ήρθε ως τρέιλερ ο Βέρμπιτς και με αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Αίμα κι άμμος στη Λιβαδειά, με τον ΠΑΟΚ να απαντά πέντε λεπτά αργότερα, ξανά με τον Οζντόεφ, και πάλι από στατική φάση! Ο Ιβανούσετς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λόβρεν πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Οζντόεφ από το δεύτερο δοκάρι και από... αέρος ισοφάρισε σε 2-2! Ροντέο μέχρι το φινάλε η αναμέτρηση στη Λιβαδειά, ανάμεσα σε δύο ομάδες που «παράγουν» ποδόσφαιρο, σε ένα 45λεπτο που «έσπασαν» καρδιές.

Προτού «σπάσει» όμως του ΠΑΟΚ, που βρέθηκε δις να κυνηγά τον Λεβαδειακό και λίγο έλειψε να το κάνει και τρίτη φορά, «μίλησε» ο Παβλένκα, ο οποίος έδιωξε με τα πόδια και «καθάρισε» την απειλή Όζμπολτ, ο οποίος ξεχασμένος από την άμυνα του Δικεφάλου λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά.

Τρεις αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, επιστρατεύοντας Μπάμπα και Μιχαηλίδη στ΄αριστερά της άμυνας, βλέποντας πως ο Λεβαδειακός βρίσκει διαδρόμους από την πλευρά του Τέιλορ. Μάλιστα, μετατόπισε τον Λόβρεν στα δεξιά του «Μίχα», σε μία πιο ορθολογική διάταξη στα μετόπισθεν και τον Τάισον στο «δέκα», με τον Ντεσπόντοφ δεξιά προκειμένου να περάσει εκτός ο Ιβανούσετς.

Στο 63' ο ΠΑΟΚ έβγαλε συνεργασία, ο Τάισον επιχείρησε το σουτ όμως η μπάλα κόντραρε και απομακρύνθηκε, με τους παίκτες του Δικεφάλου να ζητούν χέρι. Συνέχεια στο παιχνίδι έδωσε ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος στο 77΄έδειξε και κόκκινη στον Μεϊτέ, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς με δέκα!

Αλλαγή στην αλλαγή από τον Λουτσέσκου, ο οποίος «θυσίασε» τον Βούλγαρο εξτρέμ, μετά την αποβολή Μεϊτέ, για να ρίξει τον Καμαρά δίπλα στον νεοεισελθέντα Μπιάνκο, σε ένα ματς που μύριζε... μπαρούτι.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ θα «λυγίσει» ο Τάισον έκανε την κούρσα της... χρονιάς. Ο Τσοκάι προσπάθησε μάταια να τον ρίξει, ο Βραζιλιάνος δεν έπεσε, σύγκλινε και έδωσε μία κάθετη για σεμινάριο.

Αποδέκτης ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος πέντε δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών έκανε το άψογο πλασέ, «έγραψε» το 2-3 και έγινε... ένα με τον κόσμο.

Τελικό 2-3 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποδείχτηκε εφτάψυχος και «άλωσε» μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος. Μείωσε ξανά στους δύο βαθμούς την απόσταση από την κορυφή και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στα δύο τοπικά ντέρμπι με τον Άρη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή(90+1΄Μανθάτης), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Μπάλτσι(66΄Τσιμπόλα), Βέρμπιτς(83΄Πεντρόζο), Όζμπολτ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα(60΄Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ(60΄Μπάμπα), Οζντόεφ(73΄Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς(60΄Ντεσπόντοφ - 83' Καμαρά), Τάισον, Γιακουμάκης.