Ντέσερς για το… γλυκό: Η ενημέρωση με αξιοπιστία αυτό το καλοκαίρι είχε χρώμα… πορτοκαλί!

Σε ένα δύσκολο ρεπορτάζ, με μεγάλο ανταγωνισμό, το SDNA έβαλε σφραγίδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και ταχύτητας αποκαλύπτοντας σχεδόν όλες τις εξελίξεις στα καθοριστικά μεταγραφικά θέματα του Παναθηναϊκού.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν «καυτό» για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προχώρησε σε αρκετές μεταγραφές για να αναβαθμίσει το ρόστερ του σε όλες τις γραμμές και να μπει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στη σεζόν που έχει ξεκινήσει.

Το SDNA ήταν για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ και σας μετέφερε με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα όλες τις εξελίξεις στο «Τριφύλλι», βάζοντας την... σφραγίδα του σε δημοσιογραφικό επίπεδο.

Μια ματιά στα links αλλά και στις εικόνες θα σας πείσει: Με ένα… πρόχειρο search, θα βρείτε 15 άρθρα με αποκλειστικό, πρωτογενές ρεπορτάζ. Από αυτά που καθιέρωσαν το SDNA την τελευταία δεκαετία ως το Μέσο των μεγάλων αποκαλύψεων.

Στις 4 Ιουνίου, το πορτοκαλί σάιτ ήταν αυτό που αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Μόντσα και τον Γιώργο Κυριακόπουλο, για τετραετές συμβόλαιο με τον Έλληνα μπακ. Περίπου 20 ημέρες αργότερα, στις 25 Ιουνίου, το SDNA έφερε στο προσκήνιο το όνομα του Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος τελικά υπέγραψε στο «Τριφύλλι» για να αποτελέσει τον «εγκέφαλο» της μεσαίας γραμμής.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια εμφανίστηκε στο «πράσινο» ρεπορτάζ μέσα από το SDNA, ενώ στην εκπομπή «Magic Euro(pa)League» ειπώθηκε πως ο Παναθηναϊκός κυνηγά την απόλυτη υπέρβαση με τον Ιταλό μπακ. Μάλιστα, μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ υπήρξε στο SDNA η αποκάλυψη της οριστικής συμφωνίας. Παράλληλα, στο SDNA διαβάσατε πρώτοι για τα «τούρμπο» εργομετρικά του, που τον έθεσαν στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια ενόψει Σαμσουνσπόρ.

Όσον αφορά την «βόμβα» του Ρενάτο Σάντσες, ο Πορτογάλος είναι ένα ακόμα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από το SDNA. Την στιγμή που πολλοί θεωρούσαν ότι η μεταγραφή «ναυάγησε» και ο παίκτης πήγαινε στην Τραμπζονσπόρ, το πορτοκαλί σάιτ σας ενημέρωσε ότι ο ίδιος ο Σάντσες πίεζε για να ενταχθεί στο «Τριφύλλι». Εδώ διαβάσατε πρώτοι και για την απόλυτη επιτυχία με την οποία πέρασε τα ιατρικά τεστ.

Στην υπόθεση του Μίλος Πάντοβιτς, όταν υπήρχε αναπαραγωγή δημοσιεύματος περί μεταγραφής του στο Βέλγιο, το SDNA ξεκαθάρισε πως ο ποδοσφαιριστής είναι «κλεισμένος» στον Παναθηναϊκό και έρχεται Αθήνα για την ολοκλήρωση του «deal».

Σαν... κερασάκι στην τούρτα, το πορτοκαλί σάιτ αποκάλυψε πως ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στον Σίριλ Ντέσερς για την θέση του βασικού επιθετικού, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής σας ενημέρωσε πως ο Νιγηριανός δίνει το τελευταίο του ματς με την Ρέιντζερς και... μπαίνει στο αεροπλάνο για την Αθήνα.

Εδώ μάθατε επίσης πρώτοι ότι η μεταγραφή του Αουρέλιο Μπούτα δεν προχώρησε, αφού ο ποδοσφαιριστής «κόπηκε» στα ιατρικά, ενώ υπήρξε και η αποκάλυψη της πρότασης από την Αραβία για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και η πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, που οδήγησε στην πώληση του Έλληνα μπακ.