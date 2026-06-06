Video από τα αποδυτήρια με ύβρεις Μπαρτζώκα στον Αρώνη

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα τις ύβρεις που εξαπέλυσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας προς τον Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του δεύτερου τελικού στο ΟΑΚΑ.

Στο βίντεο ακούγεται καθαρά ο προπονητής του Ολυμπιακού να εξαπολύει ύβρεις προς όλους, κι όταν ο Σάββας Αρώνης επιχειρεί να τον βάλει στη θέση του, εκείνος με εκνευρισμό και θράσος συνεχίζει να βρίζει ακόμα περισσότερο.

Εξ’ όσων ακούγονται στο βίντεο:

-Μ0υν___@ γα__ το σπίτι σας

-Μίλα καλύτερα

- Όχι δεν μιλάω καλύτερα

-Να σέβεσαι την ομάδα, και εμάς μας βρίζουν.

-Στα @ρχ__@ μου

Ακολούθησε μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναφέρει:

«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη; Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή».