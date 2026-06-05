DPG: «Μετά το πρωτάθλημα θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση» - Ύμνοι για Χουάντσο, Χέις Ντέιβις

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε live που έκανε στο Instagram εξαπέλυσε... κεραυνούς για όσα έγιναν στο ΣΕΦ στο Game 1 των τελικών της Basket League, τις ελληνοποιήσεις αλλά και το πρωτάθλημα που είναι ακόμη ανοιχτό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παράλληλα ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις που τον χαρακτήρισε ως τον πιο επαγγελματία παίκτη, ενώ αναφερόμενος στον Χουάντσο, είπε ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο θα τον κρατούσε για πάντα στον Παναθηναϊκό.

Aναλυτικά όσα είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Το τραπεζάκι άδειο δεν είναι, έχει ένα Κύπελλο Ελλάδος ήδη, εκεί που ο Σλούκας σας έκανε πάρτι. Αυτόν που αφήσατε να φύγει. Πήρατε το ευρωπαϊκό, το πρωτάθλημα είναι ακόμη ανοιχτό. Εγώ ρωτάω δημόσια, έχεις βγει με φανέλα 18-2, άρα θεωρείς ότι οι βολές σε έναν αγώνα είναι πολύ σημαντικές και αλλοιώνουν αποτελέσματα, για χθες τι έχεις να πεις; Θα φορέσεις καμία φανέλα;

Θα μιλήσει ο αδερφός σου, να μιλήσει, αυτός είναι αντίπαλος ναι ή μάλλον έγινε τώρα, τον βλέπω ως αντίπαλο. Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση. Πρόκειται για κάποιον που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μη θέλει στην ομάδα του.

Παίζουνε με εννιά ξένους με δέκα ξένους, έχε χάρη που έχουν πέσει σε άνθρωπο που δεν θέλει Ελληνοποιήσεις και θέλω να παίζουν οι Έλληνες. Πάντα θα τους δίνω στην Εθνική, δεν μπορώ να μην τους δώσω. Δεν είναι ο Λιόλιος η Εθνική, ένας τυχαίος περαστικός είναι. Η Εθνική είναι όλη μας η χώρα, όλη μας η ιστορία, είναι ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Παπαλουκάς, ο Διαμαντίδης, αυτοί είναι.

Αν αυτοί γουστάρουν να παίζει ο Ουόκαπ με την φανέλα με το εθνόσημο τι να πω. Εγώ δεν είμαι το κακομαθημένο παιδάκι, «ε με κλέψανε, πάμε στην Α2, ε με κλέψανε, δεν δίνω τους παίκτες στην Εθνική». Έπρεπε να μπουν τα τελευταία σουτ να σου πω εγώ, έχεις ξανακούσει ευρωπαϊκή ομάδα να έχει πάρει ευρωπαϊκό και στο τέλος να έχει πάρκινγκ;».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Αυτός που αποκαλείτε ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο τρεις ώρες πριν και τρεις ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Κι εσείς τον χαρακτηρίζετε τουρίστα».

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έμενε για πάντα στον σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πραγματικά απίστευτα».