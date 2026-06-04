Ζαφείρης: «Μπορεί να δουλέψει το νέο σύστημα…» (vid)

Αποστολή στη Σουηδία: Γιώργος Φραδελάκης. Ο διεθνής μέσος αναφέρθηκε στο σύστημα με τρεις αμυντικούς του Γιοβάνοβιτς κόντρα στη Σουηδία.

Ο άσος του ΠΑΟΚ τόνισε ότι ήταν «κάτι καινούργιο για εμάς» αλλά πρόσθεσε ότι «πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει».

Οι δηλώσεις του Χρήστου Ζαφείρη.

«Ήταν κάτι καινούργιο για εμάς, όχι τόσο το επιθετικό κομμάτι που είναι παρόμοιο με αυτό που κάναμε από την αρχή που ξεκινήσαμε με τον κόουτς αλλά το αμυντικό ήταν λίγο διαφορετικό και πιστεύω ότι ήταν "οκ".

Στο α' ημίχρονο νιώθαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι, στο β' αλλάξαν και αυτό το σχήμα τους και το έκαναν πιο δύσκολο για εμάς αλλά για πρώτο παιχνίδι με λίγο διαφορετικό σχηματισμό πιστεύω ότι ήταν "οκ".

Προσπαθούμε να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό το σύστημα, δεν είναι όλοι που έχουν παίξει με αυτό το σχηματισμό πιο πριν αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουμε πάνω κάτω, να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλο σε αυτόν τον σχηματισμό και πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει».

Για το κίνητρο της Εθνικής στο συγκεκριμένο φιλικό. «Θέλαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να παίξουμε καλά για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο μας, να πάρουμε μια νίκη και σίγουρα ήταν ωραίο να δούμε που στεκόμαστε με μια ομάδα που σε λίγο καιρό θα παίζει στο Μουντιάλ».