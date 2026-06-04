Μασούρας: «Δεν τα παρατάμε μέχρι το τέλος»

Ο Γιώργος Μασούρας στάθηκε στη νοοτροπία της Εθνικής να παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Εθνική με γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε φιλική εκτός έδρας ισοπαλία από τη Σουηδία.

Στο γεγονός αυτό, ότι η «γαλανοκευκη» πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στάθηκε ο Γιώργος Μασούρας.

«Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλαμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας ενόψει και των αγώνων του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι, η εικόνα που πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε και δεύτερο ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε είναι καλοδεχούμενο αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος, έγιναν πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού αλλά όλοι ήταν εκεί, αφοσιωμένοι στο πλάνο, αυτό πρέπει να κρατήσουμε» είπε.

Για το 3-5-2 τόνισε. «Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της γιατί είναι δυσκολοκατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο και θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα, νομίζω ότι αυτό στοχεύει ο κόουτς και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά».