Video με 18 φάσεις που διασύρουν διαιτητές, Λιόλιο και Ολυμπιακό έβγαλε ο Παναθηναϊκός!

Foul και no foul. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο-ξεμπρόστιασμα με 18 φάσεις που δείχνουν το απόλυτο χειρουργείο από τη διαιτητική ομάδα και τον Λιόλιο.

Βίντεο - γροθιά στο... σύστημα του Λιόλιου και της ελληνικής διαιτησίας από τον Παναθηναϊκό Aktor: Οι «πράσινοι» συγκέντρωσαν τις 18 (!) φάσεις, που οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας έδειξαν πως σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια στον πρώτο τελικό.

Στο βίντεο υπάρχουν 18 διαφορετικές αποφάσεις των διαιτητών για foul και no foul. Οι φάσεις, πέραν του ότι είναι ξεκάθαρες, πηγαίνουν σχεδόν εναλλάξ (foul - no foul) κάτι που δείχνει τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία αποφάσιζαν οι ρέφερι του Game 1 και έκριναν την πρώτη αναμέτρηση των τελικών της GBL για το «ερυθρόλευκο» 1-0 στη σειρά.

Επιπλέον, υπάρχει στο τέλος η φάση του Εβάν Φουρνιέ, που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έγινε κανένα φάουλ από τον Κέντρικ Ναν.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: