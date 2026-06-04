«Δικαιοσύνη» με τα... τσαρούχια!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για όσα ΘΕΛΕΙ να "σφυρίζει" κάποιος, για όσα ΘΕΛΕΙ να βλέπει ο καθένας, αλλά και την αλήθεια η οποία είναι μόνο μία

Ο Γιώργος Κασναφέρης σε μία πρόσφατη, πολύ αποκαλυπτική, συνέντευξη που έδωσε στο διαδικτυακό κανάλι Foxbet είπε μια τεράστια αλήθεια για το περιβόητο "μαϊμού" πέναλτι που είχε δώσει 30 χρόνια πριν υπέρ του Αλεξανδρή σε ένα παιχνίδι Καβάλα - Ολυμπιακός το οποίο θα συζητιέται και για τα επόμενα 30 χρόνια: "Ήθελα να δω πέναλτι, είδα πέναλτι..."

Τόσο απλά. Κάπως έτσι συνέβη και στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης. Η Βάσω Τσαρούχα ήθελε να δει φάουλ (του Ναν στον Φουρνιέ), είδε φάουλ, έδωσε φάουλ. Επίσης, τόσο απλά...

Η αγωνιώδης προσπάθεια που ακολούθησε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρει... λήψη η οποία να "φανερώνει" ότι ο Αμερικανός έκανε όντως φάουλ στον Γάλλο είναι από εκείνες που συνήθως οι περισσότερες ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου προσπαθούν να στηρίξουν ένα άλλοθι ώστε να δικαιολογήσουν υπέρ τους σφύριγμα.

Αν τα πράγματα είχαν συμβεί αντίθετα σήμερα θα ήταν στα κάγκελα ο Ολυμπιακός και θα αναζητούσε λήψεις ο Παναθηναϊκός. Το έχουμε δει πολλάκις το έργο ντουμπλ φας!

Επί ΕΟΚ Βασιλακόπουλου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε φορέσει μπλουζάκι στο οποίο υπήρχε στάμπα με τις... βολές 18-2 σε παιχνίδι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού. Χθες, επί ΕΟΚ Λιόλιου, στο ΣΕΦ οι βολές ήταν 29-5 υπέρ του Ολυμπιακού αλλά προφανώς δεν πρέπει να περιμένει κανείς να λανσάρει ο εκ των ιδιοκτητών της ερυθρόλευκης ΚΑΕ ανάλογο Τισέρτ!

Πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε ΔΙΚΑΙΑ την Ευρωλίγκα, οι Παναθηναϊκοί είχαν ανέβει στα κάγκελα και επικαλούνταν τις... διαμαρτυρίες του προπονητή της Ρεάλ Σέρτζιο Σκαριόλο για τη διαιτησία, οι οποίες έγιναν με... 4 μέρες (χρονο)καθυστέρηση!

Τώρα που ο Παναθηναϊκός ΔΙΚΑΙΩΣ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του πρώτου αγώνα της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος, η οποία είχε ως αποκορύφωμα τη φάση 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με το σφύριγμα της κ. Τσαρούχα, οι Ολυμπιακοί απαντούν: "Δηλαδή θέλετε να επιστρέψει ο Βασιλακόπουλος;"

Συγνώμη κιόλας, αλλά υποτίθεται ότι ο Βασιλακόπουλος εκδιώχθηκε από την Ομοσπονδία για να "καθαρίσει το μπάσκετ". Και εκείνος που τον διαδέχθηκε, ο Βαγγέλης Λιόλιος, υποσχέθηκε "δικαιοσύνη" λέγοντας ότι "θα σταματήσουν να κλαίνε οικογένειες με τη διαιτησία" και άλλα τέτοια βαρύγδουπα. Τα τελευταία χρόνια όμως "κλαίνε" από βρέφη μέχρι ηλικιωμένοι με όσα απίθανα συμβαίνουν στο μπάσκετ του κ. Λιόλιου. Καθώς αποδίδεται "δικαιοσύνη" με τα... τσαρούχια!

Δεν διαβάζω τη σπάλα του αρνιού για να ξέρω τι θα γινόταν στο φινάλε του αγώνα αν η κ. Τσαρούχα δεν "ανακάλυπτε" τη συγκεκριμένη παράβαση. Δεν ξέρω αν θα νικούσε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Ξέρω αυτό που είδαμε οι περισσότεροι. Όχι αυτό που... ήθελε να δει ο Γιώργος Κασναφέρης ή η Βάσω Τσαρούχα.

Επίσης ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον Παναθηναϊκό να παλέψει για τις όποιες πιθανότητές του για το πρωτάθλημα. Ούτε έχουν δικαίωμα κάποιοι διαιτητές και παράγοντες να απαγορέψουν σε ΚΑΜΙΑ από τις δύο ομάδες να διεκδικήσει στα ίσα το πρωτάθλημα.

Όπως ξέρω, ακόμη, ότι σε τούτη τη χώρα η... συνθήκη που λατρεύουν οπαδοί και μεγάλες ομάδες είναι "Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου". Προφανώς δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά το αναφέρω για όσους κάνουν διαρκώς το άσπρο μαύρο ώστε να βολέψουν το αφήγημα προς το κοινό τους.

Κατά τα άλλα:

- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας οφείλει να προβληματιστεί πως πήγε να χάσει ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του ήταν 17 πόντους μπροστά αλλά ο αντίπαλος (χωρίς Σλούκα, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλο και Φαρίντ) του το γύρισε και μάλιστα προηγήθηκε.

- Ο Εργκίν Αταμάν οφείλει να προβληματιστεί πως η ομάδα του για να πάρει ριμπάουντ έπρεπε να κάνει... αίτηση. Το 47-23 είναι σαν να έπαιζαν 30χρονοι εναντίον 15χρονων. Και η (αναγκαστική) επιλογή του να κατέβει χωρίς τον Χουάντσο (ώστε να έχει τον Σορτς στη 12αδα λόγω της απουσίας του Σλούκα) αποδείχθηκε στο κομμάτι των ριμπάουντ καταστροφική για την ομάδα του.