Λεβερκούζεν: Ανακοίνωσε νέο προπονητή

Παρελθόν ο Κάσπερ Χιούλμαντ για τη γερμανική ομάδα.

Σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας προχώρησε η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος του Κάσπερ Χιούλμαντ και την πρόσληψη του Κάρλες Μαρτίνες Νοβέλ.

Ο Χιούλμαντ ήταν στον πάγκο της Λεβερκούζεν από τον Σεπτέμβριο του 2025, τερμάτισε στην 6η θέση του γερμανικού πρωταθλήματος και έφτασε φέτος μέχρι τους "16" του Τσάμπιονς Λιγκ όπου αποκλείστηκε από την Άρσεναλ.

Σε ότι αφορά τον διάδοχο του, ο 42χρονος Καταλανός θήτευσε στην Τουλούζ από το καλοκαίρι του 2023 έως και φέτος. Στο παρελθόν ήταν για ένα μεγάλο διάστημα και στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, στην περίφημη Μασία.

Ο Κάρλες Μαρτίνες έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.