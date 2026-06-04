Ιστορική συμμετοχή του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στο RAF

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα Brand Names στην Πάλη και οι επιτυχίες του, τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους καλύτερους αθλητές της εποχής του.

Το «φαινόμενο» της ελληνικής Πάλης είναι πόλος έλξης όπου κι αν συμμετάσχει, καθώς είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αθλητές της ελευθέρας.

Ο Κουγιουμτσίδης προσκλήθηκε και συμμετείχε στο RAF στην κορυφαία διοργάνωση της Αμερικής, όπου αγωνίζονται οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου.

Το Real American Freestyle (RAF) ιδρύθηκε το 2025, μεταξύ άλλων του αείμνηστου θρύλου Χαλκ Χογκαν και του γνωστού παράγοντα αγώνων Ερικ Μπίσκοφ.

Το RAF προσελκύει χιλιάδες θεατές που σπεύδουν να δουν τους καλύτερους παλαιστές του κόσμου, μεταξύ των οποίων Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική μεταξύ του Γιώργου Κουγιουμτσίδη και του Πάρκερ Κεκέιζεν, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Αμερικανός παλαιστής είναι ένας από τους σπουδαιότερους στην χώρα του. Αναδείχθηκε αήττητος εθνικός πρωταθλητής στις ΗΠΑ το 2024, ενώ έχει ανακηρυχθεί 5 φορές All-American και 5 φορές πρωταθλητής της περιφέρειας Big 12 με το πανεπιστήμιο UNI. Τον Φεβρουάριο του 2026 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 86 κιλά στο Zagreb Open της Κροατίας, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση σε διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην γενιά του. Μέχρι στιγμής έχει στεφθεί Παγκόσμιος πρωταθλητής (2025), πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ευρώπης (2022), δεύτερος στην Ευρώπη (2023). Στην ηλικιακή κατηγορία των U23 έχει τρία χρυσά μετάλλια (2024, 2023, 2022), ενώ έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο (2021). Παράλληλα έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Cadets (2018) και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Juniors (2021) και παραμένει μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.