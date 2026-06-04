Καλαμάτα: Απέκτησε Χούλιο Αλόνσο έως το 2028

Την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ Χούλιο Αλόνσο ανακοίνωσε η Καλαμάτα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χούλιο Αλόνσο (Julio Alonso Sosa), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Με καταγωγή από την Ισπανία, ο 27χρονος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπέτις (Betis u19) και στη συνέχεια έπαιξε στη Β ομάδα (54 συμμετοχές, 1 ασίστ).

Αγωνίστηκε για μια τριετία στην Αλμπαθέτε (Albacete Balompié), στην οποία κατέγραψε 109 συμμετοχές, σκοράροντας 1 γκολ, ενώ είχε και 7 ασίστ.

Ακολούθησε η Μιραντές (CD Mirandes), όπου αγωνίστηκε για 34 παιχνίδια και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ουέσκα (SD Huesca), με την οποία μέτρησε 31 εμφανίσεις.

Χούλιο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!