H σημαία στον ιστό της, ο Κοκκινάκης ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ!

Ο σπουδαίος Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε γι' ακόμη μία χρονιά με τον ΠΑΟΚ, όντας πλέον μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης!

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, διατηρώντας στο δυναμικό του έναν από τους πιο έμπειρους και σημαντικούς αθλητές του.

Ο Μενέλαος Κοκκινάκης θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης και τη σεζόν 2026/27, καθώς οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Η παραμονή του διεθνούς Έλληνα βολεϊμπολίστα αποτελεί κομβική εξέλιξη για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τη νέα τους προσπάθεια σε παίκτες με προσωπικότητα, εμπειρία και γνώση των απαιτήσεων του συλλόγου.

Το μοναδικό ζήτημα που απομένει να διευκρινιστεί αφορά τη θέση στην οποία θα αξιοποιηθεί τη νέα χρονιά. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Κοκκινάκη να επιστρέφει στον γνώριμο ρόλο του λίμπερο, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν και από τις υπόλοιπες κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο ρόστερ.

Σε περίπτωση που προκύψουν διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό ή ανάγκες σε άλλες θέσεις, δεν αποκλείεται ο πολύπειρος αθλητής να ξεκινήσει τη σεζόν ως ακραίος, όπως αγωνίστηκε και την σεζόν που μας πέρασε.