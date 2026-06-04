Φονικός καβγάς στα Τρίκαλα: 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα, όπου ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν τα δύο αδέλφια, ηλικίας 86 και 82 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην Αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον αδερφό του με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για δυστύχημα καθώς καθώς εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε.

