Προσφυγή Μουρίνιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας

Ο Ζοσέ Μουρίνιο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) κατά της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης παραβιάστηκε, κατά το διάστημα στο οποίο βρισκόταν στη χώρα ως προπονητής της Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, ο Πορτογάλος προπονητής υπέβαλε τη σχετική αίτηση τον Μάρτιο του 2025, αμφισβητώντας τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν στα τέλη του 2024 από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) για «αντιαθλητικές» δηλώσεις και συμπεριφορά προς τους αντίπαλους οπαδούς και διαιτητές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος. Η πειθαρχική επιτροπή της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του είχε επιβάλει αποκλεισμό ενός αγώνα και πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 18.000 ευρώ.

«Βασιζόμενος στο Άρθρο 6.1 της Σύμβασης, ο αιτών υποστηρίζει ότι η εν λόγω διαφορά δεν επιλύθηκε από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο» αναφέρεται από το ΕΔΑΔ, σε κείμενο με ημερομηνία 13 Μαΐου.

Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η αιτιολογημένη απόφαση της TFF δεν του κοινοποιήθηκε ποτέ, «διαμαρτύρεται περαιτέρω ότι το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης έχει παραβιαστεί από τις επιβληθείσες κυρώσεις», όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ΕΔΑΔ έκρινε την αίτηση παραδεκτή και απέστειλε μια σειρά ερωτημάτων στις τουρκικές αρχές.