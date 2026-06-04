Έφτασε στο Queen's η Σερένα Γουίλιαμς (vid)

Η Σερένα Γουίλιαμς είναι στο Λονδίνο και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στην ενεργό δράση!

Η θρυλική Αμερικανίδα θα παίξει στο διπλό της διοργάνωσης με την κατά 25 χρόνια μικρότερή της Βικτόρια Εμπόκο και σήμερα πήγε στο Queen's Club για να ξεκινήσει προπονήσεις.

Το τουρνουά αρχίζει την προσεχή Δεύτερα (8/6) και αυτό που περιμένουμε πλέον με μεγάλη αγωνία είναι να δούμε είναι αν η Σερένα αποφασίσει στη συνέχεια να αγωνιστεί και στο μονό κάποιου event στο χορτάρι.

Αυτό που ψιθυρίζεται είναι ότι θα πάρει wild card για το Wimbledon, από όπου έχει φύγει με το τρόπαιο επτά φορές.

Στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στα social media, πάντως, φοράει λευκά...

Η νεαρή Καναδή, από την πλευρά της, έγραψε τα εξής στο Instagram: «Η βασίλισσα επέστρεψε. Τιμή μου να μοιραστώ το γήπεδο με μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών αυτή την εβδομάδα. Ακόμα πιο ενθουσιασμένη να παίξουμε μαζί στο διπλό! Το τένις είναι πραγματικά ξεχωριστό».