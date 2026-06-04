Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν η Σταμολάμπρου

Η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Άννα - Νίκη Σταμολάμπρου για τον επόμενο χρόνο για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η αρχηγός της ομάδας, Άννα – Νίκη Σταμολάμπρου συνεχίζει στο «τριφύλλι» για έναν ακόμη χρόνο υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Άννα – Νίκη Σταμολάμπρου ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την ανανέωσή μου με τον Παναθηναϊκό. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος αποτελεί μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά.

Η περσινή χρονιά ήταν για μένα μια μεταβατική περίοδος και σε αρκετά σημεία δύσκολη, καθώς προερχόμουν από έναν σοβαρό τραυματισμό και βρισκόμουν στη διαδικασία της επανένταξής μου σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Ανυπομονώ για τη συνέχεια και για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».