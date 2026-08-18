Σρέντερ: «Ήξερα εδώ και ένα μήνα πως θα γίνω trade - Είναι καλό για εμένα»

Ο Ντένις Σρέντερ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο trade που τον έστειλε στην 12η ομάδα του στο ΝΒΑ, τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Ντένις Σρέντερ συνεχίζει το… ταξίδι του στο ΝΒΑ, καθώς θα αγωνιστεί στην 12η διαφορετική ομάδα του στον «μαγικό κόσμο». Πιο συγκεκριμένα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τον παραχώρησαν στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο 32χρονος γκαρντ μίλησε στο «Braunschweiger Zeitung» και αποκάλυψε πως γνώριζε εδώ και έναν μήνα πως θα αποχωρήσει από τους «Καβς».

«Το ήξερα εδώ και έναν μήνα. Νομίζω πως είναι καλύτερη κατάσταση για εμένα μπασκετικά. Νομίζω πως είναι καλό για εμένα, επειδή θα μπορώ να παίξω εκεί που παίζω κανονικά» ανέφερε.