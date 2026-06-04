Ολυμπιακός: Παίρνει και δεύτερο παίκτη από τον Απόλλωνα

Κοντά σε συμφωνία με τον Αλέξανδρο Αλαμάνο του Απόλλωνα Σμύρνης βρίσκεται η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού.

Ακόμα ένας παίκτης του Απόλλωνα Σμύρνης μετακομίσει στον Ολυμπιακό. Μετά τον φουνταριστό Μανόλη Σολανάκη, κοντά στην ομάδα πόλο των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται ο Αλέξανδρος Αλαμάνος.

Ο 26χρονος άσος αγωνίζεται στην «αμφίβια ταξιαρχία» από το 2018, προερχόμενος από τον Υδραϊκό και έχει συμβάλλει σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Απόλλωνα. Αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός όσο και στα αριστερά της περιφέρειας, προσφέροντας λύσεις.

Ο Αλαμάνος άρχισε να παίζει πόλο στον Ηρακλή σε ηλικία 11 ετών, ενώ ακολούθως μετακόμισε στον Ολυμπιακό όπου έμεινε για δύο χρόνια. Η συνέχεια τον βρήκε για έναν χρόνο (τότε που κέρδισε και το Παγκόσμιο με την Εφήβων) στον Υδραϊκό, προτού μετακομίσει στον Απόλλωνα. Με τους «κυανόλευκους» κατέκτησε το LEN Challenger Cup τη σεζόν 2022-23.