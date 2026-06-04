Eurocup για Σπανούλη: «Από τα σπουδαιότερα μυαλά του αθλήματος»

Ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός θα καθοδηγεί τον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια, ξεκινώντας τη φετινή πορεία από το Eurocup, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η διοργανώτρια αρχή με δύο αναρτήσεις της στάθηκε στο γεγονός, γράφοντας για τον Σπανούλη πως είναι «ένα από τα σπουδαιότερα μυαλά του αθλήματος» και πως «θα τον δούμε στη σκηνή του Eurocup την επόμενη σεζόν».
Νωρίτερα δημοσιοποίησε και την είδηση, τονίζοντας για Άρη και Σπανούλη πως «ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει».
A new chapter begins 🟡⚫️— BKT EuroCup (@EuroCup) June 4, 2026
Vassilis Spanoulis is the new coach of @ARISBCgr ✍️ pic.twitter.com/sf8SVPGJn7
One of the game’s greatest minds 🧠— BKT EuroCup (@EuroCup) June 4, 2026
We’ll see him on the BKT EuroCup stage next season 👀@ARISBCgr | #RoadToGreatness pic.twitter.com/UpaSJUoPW4