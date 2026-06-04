Eurocup για Σπανούλη: «Από τα σπουδαιότερα μυαλά του αθλήματος»

Η είδηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Άρη Betsson από τον Βασίλη Σπανούλη ήχησε σα «βόμβα» σε όλη την Ευρώπη.

Ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός θα καθοδηγεί τον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια, ξεκινώντας τη φετινή πορεία από το Eurocup, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η διοργανώτρια αρχή με δύο αναρτήσεις της στάθηκε στο γεγονός, γράφοντας για τον Σπανούλη πως είναι «ένα από τα σπουδαιότερα μυαλά του αθλήματος» και πως «θα τον δούμε στη σκηνή του Eurocup την επόμενη σεζόν».

Νωρίτερα δημοσιοποίησε και την είδηση, τονίζοντας για Άρη και Σπανούλη πως «ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει».

A new chapter begins 🟡⚫️



Vassilis Spanoulis is the new coach of @ARISBCgr ✍️ pic.twitter.com/sf8SVPGJn7 — BKT EuroCup (@EuroCup) June 4, 2026