ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με Γιαννούλη και στόπερ

Οι ανάγκες είναι καταγεγραμμένες από τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ και στην παρούσα φάση διακρίνεται κινητικότητα στο θέμα του στόπερ, την ώρα που η υπόθεση Γιαννούλη παραμένει στο επίκεντρο της ασπρόμαυρης επικαιρότητας.

Ξεκινώντας από την τελευταία υπόθεση, είναι γνωστό τοις πάσι πως ο ΠΑΟΚ θέλει να εντάξει στο δυναμικό του ένα δικό του παιδί, τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεδομένα θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να κλείσει ένα άκρως επιτυχημένο κύκλο στην Άουγκσμπουργκ.

Εδώ και καιρό ο Δικέφαλος έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους Γερμανούς και αυτήν την εβδομάδα αναμένεται εκ νέου επαφή του ΠΑΟΚ με τους ανθρώπους της Άουγκσμπουργκ, καταθέτοντας νέα πρόταση.

Προφανώς η υπόθεση Γιαννούλη δεν μοιάζει εύκολη δεδομένου πως δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας για δύο ακόμη χρόνια και οι επιτελείς της γερμανικής ομάδας γνωρίζοντας πως κυκλοφορούν αρκετοί μνηστήρες για τον Έλληνα μπακ, αν και η δική του προτεραιότητα είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ.

Οι μέρες είναι κρίσιμες στη συγκεκριμένη υπόθεση και θα δείξουν ακριβώς προς τα που πάει το θέμα, σε ένα πολύ ιδιόμορφο καλοκαίρι για τους Θεσσαλονικείς που έχουν προαναγγείλει δομικές αλλαγές και εν γένει μία διαφορετική κατεύθυνση.

Από την άλλη, στο τραπέζι είναι δεδομένα και το ζήτημα του στόπερ καθώς στην παρούσα φάση ο ΠΑΟΚ μετράει δύο διαθέσιμους και συγκεκριμένα Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη (συν τους μικρούς) και είναι επιτακτική ανάγκη να δρομολογήσει εξελίξεις στη συγκεκριμένη θέση ενόψει της πρώτης συγκέντρωσης και της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Αυτό που αφήνουν να εννοηθεί στα γραφεία της Μ. Ασίας είναι πως προχωρούν δύο υποθέσεις στα μεταγραφικά και μένει να φανεί που θα σημειωθούν εξελίξεις άμεσα...