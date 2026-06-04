Παναθηναϊκός ΑΟ: «Ευχαριστούμε τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις»

Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για τη στήριξη φέτος.

Ο Γιάννης Αλαφούζος συμβάλλει σημαντικά στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, ενισχύοντας διάφορα τμήματα με ηχηρές μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός ΑΟ εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση για τη στήριξη του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, για τις σπουδαίες κινήσεις σε βόλεϊ ανδρών και γυναικών αλλά και στο ανδρικό τμήμα πόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση του μπάτζετ έχει για ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Με αυτή την ενίσχυση ο Σύλλογος δυνάμωσε κάνοντας από μια δυνατή μεταγραφή στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ και στο ανδρικό τμήμα πόλο».