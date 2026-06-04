ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο μέχρι το 2029 ο Φούντας

Ο Ταξιάρχης Φούντας θα αγωνίζεται στον ΟΦΗ έως το καλοκαίρι του 2029, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μόνο η ανακοίνωση μένει για να επικυρωθεί τυπικά η ανανέωση της συνεργασίας του Ταξιάρχη Φούντα με τον ΟΦΗ. Ο Μιχάλης Μπούσης ήρθε σε συμφωνία με τον 30χρονο επιθετικό και προανήγγειλε την ανανέωση μέσω Instagram, ενώ η κρητική ΠΑΕ έκανε μια ανάρτηση με τη φανέλα με το Νο11, δίνοντας συνέχεια στο… «σούσουρο» για την παραμονή του.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε επιβεβαίωσε τη συμβολή που είχε στο παιχνίδι του ΟΦΗ. Ο Φούντας έφτασε τα 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με εννέα στο πρωτάθλημα και ένα στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ της Super League. Μαζί με τους Έντι Σαλσέδο και Τιάγκο Νους αποτέλεσε την τριάδα των παικτών του ΟΦΗ που έκλεισαν τη χρονιά με διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Η επίσημη ανακοίνωση της παραμονής του διεθνούς άσου θα ακολουθήσει όταν ο Ταξιάρχης Φούντας επιστρέψει από τις διακοπές του.

