Παναθηναϊκός: Χωρίς Χουάντσο και Φαρίντ στο Game 1 στο ΣΕΦ - Όλα δείχνουν πως δεν παίζει ο Σλούκας

Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός λίστας των ξένων στον Παναθηναϊκό ενόψει του Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό. Όλα δείχνουν ότι δεν παίζει και ο Κώστας Σλούκας.

Ο Εργκίν Αταμάν έκοψε από τη λίστα των ξένων ενόψει του πρώτου τελικού τους Χουάντσο και Φαρίντ, με την απουσία του Ισπανού άσου να συνδέεται πιθανότατα με αυτή του Σλούκα.

Ο Τούρκος τεχνικός συμπεριέλαβε τον Τι Τζέι Σορτς στην 6άδα των ξένων και όλα δείχνουν πως ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δεν θα αγωνιστεί στο Game 1 των τελικών στο ΣΕΦ.

Έτσι η λίστα των ξένων θα αποτελείται από τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός από τον πρώτο τελικό θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι.