Ίντερ: Συζητά με τον Κέρτις Τζόουνς

Η Ίντερ ψάχνει τον αντικαταστάτη του Χακάν Τσαλχάνογλου, ο οποίος αναμένεται να μεταγραφεί στη Γαλατασαράι.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας είχε προσπαθήσει και τον περασμένο Αύγουστο να πάρει τον 32χρονο σταρ πίσω στη χώρα του, αλλά τελικά αυτός παρέμεινε στο Μιλάνο.

Στο τέλος της σεζόν όμως, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport», θ' αποχωρήσει από την Ιταλία και το Μιλάνο για να συνεχίσει την καριέρα του στη «Γαλατά», που προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Για τη θέση του ο τεχνικός των πρωταθλητών Ιταλίας, Κρίστιαν Κίβου, έχει ζητήσει την απόκτηση του Άγγλου διεθνή μέσου της Λίβερπουλ, Κέρτις Τζόουνς, με τη διοίκηση των πρωταθλητών Ιταλίας να έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον μάνατζερ του Άγγλου διεθνή μέσου.