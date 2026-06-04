«Οι δύο νέοι συνεργάτες του Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να ενισχύσει το επιτελείο του στην ΑΕΚ με δυο Σέρβους προπονητές.

Στην ΑΕΚ έως το 2029 αναμένεται να μείνει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα για την επέκταση του συμβολαίου του και παράλληλα προχωρά σε δύο προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο του.

Σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα SportKlub, ο 46χρονος τεχνικός τα έχει βρει με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι θα ενταχθούν στην ομάδα του.

Ο Μίλια Ζίζιτς έχει δουλέψει και ως πρώτος προπονητής στις RFK Γκράφιτσαρ, Μέταλατς και Ραντ. Είχε μια ενδιαφέρουσα πορεία, στην Μπάνιτσα και τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε και στις μικρές εθνικές της Σερβίας. Η τελευταία του συνεργασία ήταν με την Ντιόζντερ, ως βοηθός του Βλαντιμίρ Ράντενκοβιτς.

Ο Νεμάνια Ρίνιτς, πρώην ποδοσφαιριστής της Παρτίζαν και κάποτε διεθνής με τη Σερβία, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Αυστρία, αφού κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στην Βόλφσμπεργκερ. Εκεί εντάχθηκε στο προπονητικό τιμ της δεύτερης ομάδας και πλέον συμφώνησε σε όλα να ενταχθεί στο επιτελείο του Νίκολιτς στην ΑΕΚ.