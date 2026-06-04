Θρίλερ με τους θανάτους επιστημόνων στις ΗΠΑ: Σκελετωμένη σε δάσος με τραύμα από σφαίρα η πρώτη αγνοούμενη (vids)

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται γύρω από την υπόθεση της γυναίκας επιστήμονα,﻿ η οποία βρέθηκε νεκρή σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της στο Νέο Μεξικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η σορός της 54χρονης Μελίσα Κάσιας, εργαζόμενης στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, που έχει ιστορικούς δεσμούς με το πυρηνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, εντοπίστηκε σε απομακρυσμένη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Κάρσον σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης.

Όπως αναφέρει στην εφημερίδα New York Post ο πρώην επιθεωρητής ανθρωποκτονιών Τόμας ΜακΝάλι, που ερευνούσε την υπόθεση για λογαριασμό της οικογένειας της Κάσιας, η σορός της επιστήμονος βρέθηκε ακουμπισμένη σε δέντρο, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και ένα όπλο.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός δεν έφερε εμφανή ίχνη από δραστηριότητα άγριων ζώων ή μετακίνησή της, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε επί μήνες εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες μιας απομονωμένης δασικής περιοχής.

Το τελευταίο 24ωρο πριν χαθούν τα ίχνη της

Τα ίχνη της Κάσιας - μίας εκ των 12 επιστημόνων που βρέθηκαν νεκροί ή εξαφανίστηκαν υπό μυστηριώδεις συνθήκες στις ΗΠΑ - χάθηκαν στις 26 Ιουνίου 2025. Εκείνη την ημέρα είχε μεταφέρει τον σύζυγό της, επίσης εργαζόμενο στο Λος Άλαμος, στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να επέστρεψε στη συνέχεια στο σπίτι, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεχάσει την υπηρεσιακή της κάρτα.

Η 19χρονη κόρη της κατέθεσε ότι η μητέρα της επέστρεψε κανονικά στην κατοικία, της άφησε ένα σάντουιτς και της είπε πως θα εργαζόταν από το σπίτι. «Έδειχνε απολύτως φυσιολογική. Δεν υπήρχε τίποτα που να προκαλεί ανησυχία», φέρεται να δήλωσε η κόρη της στους ερευνητές.

Λίγες ώρες αργότερα, η Κάσιας καταγράφηκε για τελευταία φορά να περπατά μόνη της κατά μήκος δρόμου περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι της.

Τα διαγραμμένα δεδομένα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ένα από τα στοιχεία που εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα είναι το γεγονός ότι πριν εξαφανιστεί η επιστήμων φέρεται να είχε διαγράψει όλα τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνά της. Παράλληλα, άφησε πίσω τόσο τις συσκευές της όσο και τα έγγραφα ταυτοποίησής της, γεγονός που από την πρώτη στιγμή δυσχέρανε τις έρευνες.

Ο ιδιωτικός ντέτεκτιβ, που συνεργάζεται με την οικογένεια, θεωρεί ότι η συμπεριφορά της δεν συνάδει με το σενάριο μιας προγραμματισμένης φυγής ή οικειοθελούς εξαφάνισης και εκτιμά ότι ενδέχεται να προσπαθούσε να ξεφύγει από κάποιον ή από κάποια κατάσταση που την απειλούσε.

Η αντιπαράθεση για τους χειρισμούς της αστυνομίας

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές χειρίστηκαν την εξαφάνιση της επιστήμονος

Σύμφωνα με τον ΜακΝάλι, κατά τη διάρκεια των ερευνών ο σύζυγος της Κάσιας είχε υποστηρίξει ότι εκείνη ενδέχεται να είχε φύγει με άλλον άνδρα, εκδοχή που -κατά τον ίδιο- εξετάστηκε σοβαρά από την αστυνομία.

Ο πρώην ντετέκτιβ αφήνει να εννοηθεί ότι η οικογένεια θεωρεί πως οι αρχικές έρευνες κινήθηκαν προς λάθος κατεύθυνση και δεν αποκλείεται να αναζητήσει νομικές ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

Αναμένονται οι ιατροδικαστικές απαντήσεις

Παρότι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κρανίο της 54χρονης εντοπίστηκε τραύμα από πυροβόλο όπλο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα της νεκροψίας ούτε έχουν αποδώσει τον θάνατό της σε εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται και τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση της εργαζόμενης του Λος Άλαμος.

Το μυστήριο με τις εξαφανίσεις επιστημόνων στις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση έχει ενταθεί λόγω αναφορών σε μια σειρά ανεξήγητων εξαφανίσεων ή θανάτων επιστημόνων, που συνδέονται με αμερικανικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας και ερευνητικά προγράμματα.

Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται ο συνταξιούχος εργαζόμενος του Λος Άλαμος, Άντονι Τσάβες, ο κυβερνητικός υπάλληλος Στίβεν Γκαρσία, καθώς και ο απόστρατος πτέραρχος Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, οι οποίοι φέρονται να εξαφανίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες και ανεξιχνίαστες συνθήκες.

Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στο παρελθόν από πρώην υψηλόβαθμα στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία είχαν επισημάνει ότι ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να τεκμηριώνουν κάποια συσχέτιση μεταξύ τους.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις επιμέρους υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα το FBI εξετάζει διάφορα περιστατικά εξαφάνισης ατόμων που είχαν επαγγελματική σχέση με κρίσιμες εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα ούτε για τα αίτια των υποθέσεων ούτε για πιθανή σύνδεση μεταξύ τους, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη.

Πηγή: iefimerida.gr