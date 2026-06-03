Τα πιόνια του Λιόλιου έκριναν το Game 1 και ξεδιάντροπα χάρισαν τη νίκη στον Ολυμπιακό καθώς ο τρομερός Παναθηναϊκός τους έβαλε όλους στα σκοινιά και τους υποχρέωσε να διασυρθούν σε πανελλήνια μετάδοση για το 1-0 (82-76).

Ο Ολυμπιακός περίμενε τον Παναθηναϊκό Aktor με... πανηγυρική διάθεση και όρεξη για άνετη επικράτηση στον πρώτο τελικό της GBL, όμως οι «πράσινοι» με τρομερή εμφάνιση εξέθεσαν όλο το «σύστημα» που κάνει ό,τι θέλει στο ελληνικό μπάσκετ.

Το «τριφύλλι» γύρισε από το -17 κόντρα σε όλα, με τις βολές να είναι σταθερά στο... +20 υπέρ των Πειραιωτών (το ματς άρχισε με 14-0β. και τελείωσε με 29-5 βολές). Μάλιστα, η ψυχωμένη ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσπέρασε στην 4η περίοδο και τότε οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας ανέλαβαν δράση. Οι διαιτητές πρωταγωνίστησαν σε μια σειρά λαθών υπέρ των Πειραιωτών, που κράτησαν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, προτού δώσουν τη... χαριστική βολή. Με μόλις 45'' για το φινάλε και τη διαφορά στο καλάθι, η Βάσω Τσαρούχα φόρεσε στολή MVP, σφύριξε ένα αδιανόητο (και ανύπαρκτο) φάουλ του Κέντρικ Ναν εις βάρος του Εβάν Φουρνιέ και επί της ουσίας «καθάρισε» για το 1-0 των γηπεδούχων.

Κάπως έτσι, οτιδήποτε αγωνιστικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Οι απουσίες των Τάιλερ Ντόρσεϊ, Φρανκ Νιλικίνα, Ντόντα Χολ, αλλά και των Κώστα Σλούκα, Νίκου Ρογκαβόπουλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κένεθ Φαρίντ δεν επηρέασαν την αναμέτρηση, η οποία έφερε... διαιτητική σφραγίδα. Ουσιαστικά, στοιχεία όπως η κυριαρχία του Ολυμπιακού στα ριμπάουντ (47-23ρ.) ή η ευστοχία του Παναθηναϊκού Aktor πίσω από τα 6,75μ. (13/31 3π.) δεν μπορούν να αναλυθούν επαρκώς, αφού το ματς δεν κρίθηκε από τα χέρια των παικτών και τις αποφάσεις των προπονητών.

Σε ό,τι αφορά τις ατομικές επιδόσεις, ο Εβάν Φουρνιέ είχε 20 πόντους με 6/16 σουτ, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να συμπληρώνει 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. «Διπλός» ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που δεν είχε αντίπαλο στο ζωγραφιστό (10 πόντοι, 12 ριμπάουντ). Από την άλλη, η τριπλέτα Τζέντι Όσμαν (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κέντρικ Ναν (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Ντίνος Μήτογλου (14π. με 4/6 3π.) ήταν συγκλονιστική, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει και τις... εφευρέσεις της Τσαρούχα και των συναδέλφων της. Σε... άλλο γήπεδο ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, που έμεινε στο παρκέ για 33'51'' και είχε μόλις 2 πόντους με 1/6 δίποντα και 0/7 τρίποντα.

Την Παρασκευή (5/6, 21:00) θα διεξαχθεί το Game 2 της σειράς στο "Telekom Center", με την ευχή όλων να κριθεί αυτή τη φορά ο αγώνας εντός των τεσσάρων γραμμών από τους παίκτες και όχι από τους ρέφερι.

Μοιρασμένο και «σκληρό» ξεκίνημα στους τελικούς

Το Game 1 των τελικών άρχισε με τις αναμενόμενες πεντάδες (Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ vs Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ) και τον Ολυμπιακό να μην έχει επιθετικές λύσεις στα πρώτα λεπτά (5λ. και 0/3 3π.). Όμως, οι «πράσινοι» δεν εκμεταλλεύτηκαν την καλή αμυντική λειτουργία τους (7-5 στο 5', 0/4 εντός πεδιάς ο "NHD"). Ο Ντίνος Μήτογλου πέρασε στο «4», οι Σάσα Βεζένκοφ (7π.) και Εβάν Φουρνιέ (5π.) «ξεκόλλησαν» τους πρωταθλητές Ευρώπης (13-8 στο 7', 4ασ. ο Τόμας Ουόκαπ) και ο Εργκίν Αταμάν χαμήλωσε το σχήμα με τον Τι Τζέι Σορτς στο «1» και τον Μήτογλου στο «5». Σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός Aktor αντέδρασε (13-12 στο 8' με 7π. του Όσμαν και 2ασ. του Σορτς και 15-15 στο 9' με το 2ο εύστοχο 3π. του Κέντρικ Ναν), αλλά το ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Παπανικολάου διαμόρφωσε το 21-17 του δεκαλέπτου.

Κυριάρχησε το ψηλό σχήμα του Μπαρτζώκα, 14-2 οι βολές στο ημίχρονο

Στη 2η περίοδο ο Μπαρτζώκας παρέταξε ένα πολύ ψηλό σχήμα με Τζόσεφ, Ουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Αυτή η πεντάδα έφθειρε την «πράσινη» άμυνα, οδηγήθηκε ξανά και ξανά στη γραμμή των βολών και έδωσε «αέρα» στους Πειραιώτες (30-22 στο 13'). Ο Αταμάν άλλαξε πλάνο, δοκίμασε σχήματα με τρεις γκαρντ, αλλά τίποτα δεν λειτουργούσε σε εκείνο το σημείο για το «τριφύλλι». Η πρώτη διψήφια διαφορά των γηπεδούχων ήρθε στο 15' με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (21-8ρ.) και τις βολές (11/13β. οι «ερυθρόλευκοι», 0/0β. οι «πράσινοι»), ενώ το γκολ - φάουλ του Νίκολα Μιλουτίνοφ διαμόρφωσε στο 38-26 (17'). Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν «κολλήσει» επιθετικά, ο Ματίας Λεσόρ ευστόχησε στις πρώτες βολές τους έπειτα από 18'18'' (40-28, αφού πρώτα οι βολές είχαν φτάσει μέχρι το... 14-0) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με κυριαρχία του Ολυμπιακού (42-30 στο 20', 10π. και 4ρ. ο Βεζένκοφ - 10π. και 3ασ. ο Φουρνιέ, 24-10ρ. και 10-6ασ.). Από την άλλη, στο 20λεπτο ο Χέις - Ντέιβις συνέχιζε να ρίχνει... άσφαιρα (0/8 εντός πεδιάς), ενώ ο Αταμάν δεν είχε πάρει πράγματα από τον Τζέριαν Γκραντ (0/1 σουτ, 1ασ., 1λ. σε 11').

Βρήκε «ζωή» από το -17 ο Παναθηναϊκός Aktor με τέσσερα τρίποντα του Μήτογλου

Οι starters επέστρεψαν, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρήκαν δυο - τρεις καλές άμυνες και «χτυπώντας» στο ανοιχτό γήπεδο «εκτόξευσαν» την απόσταση στο +15 (47-32 στο 21' με 2/2β. του Βεζένκοφ) και στο +17 (49-32 στο 22' από τον Φουρνιέ). Ο Λεσόρ χρεώθηκε με το 3ο φάουλ του και έδωσε τη θέση του στον Μήτογλου, ενώ 3φ. είχε και ο Γκραντ, που όμως έμεινε στο παρκέ. Στα μισά της 3ης περιόδου ο Φουρνιέ είχε πια 16π., όσοι ήταν και οι πόντοι της διαφοράς (55-39 στο 25'), όμως τότε ο Μήτογλου έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Έλληνας ψηλός λειτουργώντας σαν "X-Factor" της αναμέτρησης ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα, έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιες τιμές (59-53 στο 28') και ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να επαναφέρει τον Τζόουνς αντί του Μιλουτίνοφ (10π., 10ρ.). Μάλιστα, ο διψήφιος Όσμαν (13π.) μείωσε ακόμα περισσότερο (59-55). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να μαζεύει τα ριμπάουντ (15 επ. ριμπ.), ο Τζόουνς πήγε στη γραμμή για άλλα δυο ζευγάρια βολών (22-2 οι βολές στο 30'), αλλά ο «καυτός» Μήτογλου βρήκε και 4ο τρίποντο (14π. με 4/5 3π.) για το 62-58.

Η Τσαρούχα το πήρε πάνω της, οι ρέφερι έκαναν το... 1-0 στη σειρά

Ο Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε τη second unit του στο 4ο δεκάλεπτο (με εξαίρεση τον Φουρνιέ) και οι φιλοξενούμενοι με ένα «ξέσπασμα» των Ναν - Όσμαν έφεραν το Game 1 στον πόντο (64-63 στο 32'). Ο Έλληνας τεχνικός κάλεσε άρον άρον time out, αλλά η ομάδα του αστόχησε εκ νέου, με τον Όσμαν να βάζει μπροστά το «τριφύλλι» και να δημιουργεί νέα δεδομένα στο ντέρμπι, με την επιστροφή από το -17 (64-65 στο 33'). Τότε τα αίματα άναψαν, με το «τριφύλλι» να βράζει με τις διαιτητικές αποφάσεις. Αρχικά, ο Ουόρντ έκανε πεντακάθαρο φάουλ στον Ναν, που δεν δόθηκε και ο Τζόουνς διαμόρφωσε το 66-65, ενώ λίγο αργότερα ο Μήτογλου χρεώθηκε με ένα αυστηρό φάουλ, που συνοδεύτηκε με τεχνική ποινή στον πάγκο του Αταμάν για διαμαρτυρίες. Έτσι, το σκηνικό άλλαξε ξανά (69-65 στο 34' με 20/24β. των γηπεδούχων).

Με 6'30'' για το τέλος ο Παναθηναϊκός Aktor σούταρε την μόλις... 3η βολή του σε όλο το παιχνίδι, καθώς το γκολ - φάουλ του Ναν έφερε ξανά το ντέρμπι στον πόντο (69-68). Ο Μπαρτζώκας έπαιζε πια με τους Ουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοφ μαζί στο παρκέ, ο Χέις - Ντέιβις ήταν σταθερά άστοχος (1/12 σουτ) και ο Τζόσεφ έκανε το 71-68. Με 5'30'' για το φινάλε ο Λεσόρ γύρισε στο «5», ενώ ο Μήτογλου πήγε στο «4» και ο "NHD" στον πάγκο. Από την άλλη, ο Μιλουτίνοφ γύρισε στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα. Το τρίποντο του Όσμαν έφερε νέα ισοπαλία (73-73 στο 36' από 20π. έκαστος οι Ναν - Όσμαν), οι Μιλουτίνοφ - Πίτερς σημάδεψαν στο σίδερο, αλλά το ίδιο συνέβη και από τους Σορτς - Όσμαν, καθώς πια ο πρώτος τελικός κρεμόταν από μια... κλωστή. Αντιθέτως, με 2'56'' για το φινάλε ο Βεζένκοφ (16π.) νίκησε τον Λεσόρ για το 75-73 και ο Αταμάν κάλεσε time out.

Οι Ουόκαπ και Φουρνιέ γύρισαν στο παρκέ, με τον Τούρκο τεχνικό να επαναφέρει τον Χέις - Ντέιβις και να πηγαίνει ξανά στο «5» τον Μήτογλου. Ο Ναν αστόχησε σε μια δύσκολη επιλογή και το ίδιο έκαναν και οι Φουρνιέ και Ουόκαπ, που δεν εκμεταλλεύτηκαν το επιθετικό ριμπάουντ του Ολυμπιακού. Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο η αστοχία του Χέις - Ντέιβις συνεχίστηκε (στο σίδερο το ελεύθερο τρίποντο για το προσπέρασμα), αλλά ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έκανε ένα κομβικό κλέψιμο.

Με 70'' για το φινάλε ο Σορτς έχασε ένα θεωρητικά εύκολο floater και με 45'' για τη λήξη ήρθε νέο «πράσινο» ξέσπασμα κατά της Τσαρούχα, που θέλησε να γίνει η πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης. Ο Ναν δεν ακούμπησε τον Φουρνιέ, αλλά η διεθνής ρέφερι έστειλε τον Γάλλο στη γραμμή των βολών, προκαλώντας «έκρηξη» των φιλοξενούμενων και στέλνοντας τον Ολυμπιακό στο +4 (77-73). Ο Ναν αστόχησε σε ένα τρίποντο, ο Ουόκαπ έβαλε ένα μεγάλο σουτ (80-73) και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 (82-76 τελικό), με τις αποφάσεις των Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα να προκαλούν τις αντιδράσεις όλης της Ελλάδας.

Τα Δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.