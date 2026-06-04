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Σχολίασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού ο Μάικ Τζέιμς: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Μάικ Τζέιμς πήρε θέση στα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο άσος της Μονακό έκανε retweet την ανάρτηση των «ερυθρόλευκων» στο Χ και σχολίασε: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.

Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.

Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω».

Σχολίασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού ο Μάικ Τζέιμς: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ»