Σχολίασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού ο Μάικ Τζέιμς: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ»

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε θέση στα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο άσος της Μονακό έκανε retweet την ανάρτηση των «ερυθρόλευκων» στο Χ και σχολίασε: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.

Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.

Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω».

That’s the one thing i don’t like about Greek basketball.



I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much.



Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj — Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026