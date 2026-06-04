Σχολίασε την ανάρτηση του Ολυμπιακού ο Μάικ Τζέιμς: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ»

Ο άσος της Μονακό έκανε retweet την ανάρτηση των «ερυθρόλευκων» στο Χ και σχολίασε: «Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.
Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.
Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.
Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.
Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω».
That’s the one thing i don’t like about Greek basketball.— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026
I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much.
Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj
I get it, refs are bad sometimes. But shit so are players, coaches, staff. Everybody have bad days.— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026
I know this crazy coming from me but just saying