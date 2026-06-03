Γελούσε το ΣΕΦ με την... εφεύρεση της Τσαρούχα! (vid)

Με μόλις 45'' για το φινάλε και τη διαφορά στο καλάθι, η Βάσω Τσαρούχα φόρεσε στολή MVP, σφύριξε ένα αδιανόητο (και ανύπαρκτο) φάουλ του Κέντρικ Ναν εις βάρος του Εβάν Φουρνιέ.
Μια φάση, μάλιστα που προκάλεσε τα γέλια των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, με τον τηλεοπτικό φακό να αποτυπώνει την συγκεκριμένη αντίδραση, μόλις είδαν την φάση σε ριπλέι στο κινητό τους.
Σύνοψη αγώνα, η αντίδραση των οπαδών όταν είδαν το φάουλ.— 𝐉𝐢𝐦𝐦𝐲 ☘︎ (@Real_JimmyGreen) June 3, 2026
Τελειώστε την φαρσοκωμωδία εδώ #paobc pic.twitter.com/tlzSQf3xSO