Γελούσε το ΣΕΦ με την... εφεύρεση της Τσαρούχα! (vid)

Ένα σφύριγμα της Βάσως Τσαρούχα να χρεώσει με φάουλ τον Κέντρικ Ναν σε μαρκάρισμα στον Εβάν Φουρνιέ, προκαλώντας τα γέλια ακόμη και των οπαδών του Ολυμπιακού!

Με μόλις 45'' για το φινάλε και τη διαφορά στο καλάθι, η Βάσω Τσαρούχα φόρεσε στολή MVP, σφύριξε ένα αδιανόητο (και ανύπαρκτο) φάουλ του Κέντρικ Ναν εις βάρος του Εβάν Φουρνιέ.

Μια φάση, μάλιστα που προκάλεσε τα γέλια των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, με τον τηλεοπτικό φακό να αποτυπώνει την συγκεκριμένη αντίδραση, μόλις είδαν την φάση σε ριπλέι στο κινητό τους.