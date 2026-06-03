ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Σε δεκάδες συλλήψεις ατόμων από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και το Αγρίνιο που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν οι αρχές.

Πρόκειται για ακόμη ένα κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώνεται από την αστυνομία. Μεταξύ των συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται στην ΕΡΤ, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμίευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους.

Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός υπαλλήλου ΚΥΔ στο Αγρίνιο. Πρόκειται για άτομο που είχε αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος.

Ο συγκεκριμένος άνδρας μεταφέρθηκε νωρίτερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου.

Πλέον, ο αριθμός των συλληφθέντων έχει ανέλθει στους 14. Την ίδια ώρα, στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους, εξετάζοντας όχι μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των συλληφθέντων, αλλά και λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Είναι το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 μέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η μια σύλληψη που έγινε στο Αγρίνιο αφορά διαχειριστή ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων). Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης , έγιναν οι υπόλοιπες 13.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η μέθοδος που ακολουθούσαν τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να παραπέμπει σε εκείνη των μελών των κυκλωμάτων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις, αφού πρώτα εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και στην συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδή δήλωση.

Και οι 14 συλληφθέντες αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθούν μαζί με τη δικογραφία στον εισαγγελέα Κοζάνης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα καθώς αρμόδια εισαγγελία, για να αποφασίσει την προφυλάκιση τους ή όχι, είναι η ευρωπαϊκή.

Πηγή: newsbomb.gr